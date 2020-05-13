Spor Arena Instagram canlı yayınına konuk olan Yasin Öztekin Dortmund'da hocası olan Jürgen Klopp'u göklere çıkardı. Oğlunun doğum günü nedeniyle eski hocasından özel bir video istediğini söyleyen Yasin, "Klopp beni kırmadı, video gönderdi. 'İnşallah babanın yeteneklerini alırsın Liverpool'a bekleriz dedi'. Çok mutlu oldum. Bunu her hoca yapmaz. Hele böyle dünya starı bir hoca. Klopp da liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyor. Orada da durum bizim gibi. Biz de bekliyoruz. Futbolcular da korkuyor tabii" dedi.
Dortmund'u çalıştırırken Yasin Öztekin'i A Takım'a çıkaran Klopp eski öğrencisinin oğlu için istediği videoyu çekerek güzel bir jest yaptı
Dortmund'u çalıştırırken Yasin Öztekin'i A Takım'a çıkaran Klopp eski öğrencisinin oğlu için istediği videoyu çekerek güzel bir jest yaptı