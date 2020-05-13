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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    Klopp’tan 'e büyük jest

    Alman hoca Jürgen Klopp, ’da öğrencisi olan ’in olğunun için istediği özel bir videoyu çekerek kendisine gödnerdi

    Klopp’tan büyük jest
    Spor Arena Instagram canlı yayınına konuk olan Dortmund'da hocası olan Jürgen Klopp'u göklere çıkardı. Oğlunun nedeniyle eski hocasından özel bir video istediğini söyleyen Yasin, "Klopp beni kırmadı, video gönderdi. 'İnşallah babanın yeteneklerini alırsın 'a bekleriz dedi'. Çok mutlu oldum. Bunu her hoca yapmaz. Hele böyle dünya starı bir hoca. Klopp da liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyor. Orada da durum bizim gibi. Biz de bekliyoruz. Futbolcular da korkuyor tabii" dedi.



    Dortmund'u çalıştırırken Yasin Öztekin'i A Takım'a çıkaran Klopp eski öğrencisinin oğlu için istediği videoyu çekerek güzel bir jest yaptı
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