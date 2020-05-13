Galatasaray bu kez işini sağlama alıyor. Transfer sezonu başlamamasına rağmen Cimbom, Sivasspor'un iki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elden kaçırmak istemiyor… Transferin gözdesi iki yıldız için Aslan'ın sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı…
TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA
Cimbom'un Sivas ile sözleşmesi bitecek iki yıldızla karşılıklı protokol yaptığı öğrenildi. Bu protokole göre iki taraftan bir anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak…
VEDAT MURİÇ ÖRNEĞİ!
Bilindiği gibi G.Saray, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ile her konuda anlaşmış ancak bu anlaşma sözde kaldığı için transfer gerçekleşmemişti. Aslan bu nedenle işi sağlama alıyor.
LİSTEDE OĞULCAN DA VAR
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'tan sonra Çaykur Rizespor forması giyen Oğulcan Çağlayan ve Antalyasporlu Nazım Sangare'yi de kadrosuna katmak istiyor…
YİĞİDOLAR FLORYA'YA DOĞRU
Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç bu sezon ortaya koydukları performansla Sivasspor'u Süper Lig'de zirveye taşıdı. İkisi de Florya'ya göz kırpıyor.