



Galatasaray bu kez işini sağlama alıyor. Transfer sezonu başlamamasına rağmen Cimbom, Sivasspor'un iki yıldız orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı elden kaçırmak istemiyor… Transferin gözdesi iki yıldız için Aslan'ın sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı…