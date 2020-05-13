Ferrari, 4 kez dünya şampiyonu olan pilotuna veda ediyor. İtalyan takımı, Sebastian Vettel ile yeni kontrat imzalanmayacağını açıkladı. Vettel, 2010-2013 arası Red Bull ile üst üste 4 şampiyonluk yaşamıştı. Ancak Ferrari ile şampiyonluk yaşamayadı.
ZLATAN IBRAHIMOVIC'E İSVEÇ'İN YOLU GÖRÜNDÜ
MILAN ile kontratı bitecek olan Zlatan Ibrahimovic'in, hissedarı olduğu kulübün formasını giyebileceği belirtiliyor. Hammarby takımının Sportif Direktörü Jansson, "Ibrahimovic'i kadromuza katma fikrine sıcak bakıyoruz" dedi.
G.BİRLİĞİ ARADAN SONRA İLK ANTRENMANINI YAPTI
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını yaptı. Çalışmalar 2 grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı yapıldı.
ZLATAN IBRAHIMOVIC'E İSVEÇ'İN YOLU GÖRÜNDÜ
MILAN ile kontratı bitecek olan Zlatan Ibrahimovic'in, hissedarı olduğu kulübün formasını giyebileceği belirtiliyor. Hammarby takımının Sportif Direktörü Jansson, "Ibrahimovic'i kadromuza katma fikrine sıcak bakıyoruz" dedi.
G.BİRLİĞİ ARADAN SONRA İLK ANTRENMANINI YAPTI
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını yaptı. Çalışmalar 2 grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı yapıldı.