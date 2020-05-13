Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, coronavirüs sürecinde düşen gelirler sebebiyle futbolcularla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapıyor. Kulübün gelirlerinin coronavirüs sürecinde durma noktasına geldiğini oyunculara aktaran Başkan Çebi, bu konuda beklediği geri dönüşleri ise henüz elde edemedi. Özellikle yabancı futbolcuların maaşlarında indirime gitmeye yanaşmadığı iddia edildi. Beşiktaş'ta ilk olarak maaşında indirime gitmeyi kabul eden isim Necip Uysal olmuştu. Kaptan Burak Yılmaz'ın da bu konuda bir sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi.