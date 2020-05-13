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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    , futbolcularla indirim için görüşmelerini sürdürüyor

    'ta Başkan , coronavirüs sürecinde düşen gelirler sebebiyle futbolcularla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapıyor. Kulübün gelirlerinin coronavirüs sürecinde durma noktasına geldiğini oyunculara aktaran Başkan Çebi, bu konuda beklediği geri dönüşleri ise henüz elde edemedi.

    Görüşme var anlaşma yok
    Beşiktaş'ta Başkan , coronavirüs sürecinde düşen gelirler sebebiyle futbolcularla maaş indirimi konusunda görüşmeler yapıyor. Kulübün gelirlerinin coronavirüs sürecinde durma noktasına geldiğini oyunculara aktaran Başkan Çebi, bu konuda beklediği geri dönüşleri ise henüz elde edemedi. Özellikle yabancı futbolcuların maaşlarında indirime gitmeye yanaşmadığı iddia edildi. 'ta ilk olarak maaşında indirime gitmeyi kabul eden isim olmuştu. Kaptan 'ın da bu konuda bir sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi.
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