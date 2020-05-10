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    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
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    'tan iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Bir gün döneceğim

    Alman ekibi Hannover'in Türk teknik direktörü , ile ilgili iddiaları yanıtladı. İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Bir gün döneceğim
    Alman ekibi Hannover'in Türk teknik direktörü , ile ilgili iddiaları yanıtladı. Genç hoca, "Zaman zaman teklifler geliyor, oturup konuşuyoruz. O kulübe saygımdan dolayı hiçbir zaman isim açıklamadım. İnşallah bir gün kavuşur, Türk futboluna hizmet ederiz. Gönül ilerleyen günlerde kendi ülkeme hizmeti ister. Şartlar neyi gösterir bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

    GELECEĞİ ÇOK PARLAK
    39 yaşındaki Kenan Koçak geleceğin önemli teknik adamları arasında gösteriliyor.

    'YA GİDEBİLİR
    AĞIR bir sakatlık geçiren Sadık'ın yeni sezonda Malatya'ya kiralanacağı öne sürülüyor.

    JOSEF: AL AHLİ'DE KALACAĞIM
    Suudi kulübü ile yaşadığı maaş krizi nedeniyle ismi ve ile anılmaya başlayan Josef de Souza spekülasyonları bitirdi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan Josef, "Al Ahli maaşımın tamamını ödedi ve an itibariyle Arabistan'da kalmaya karar verdim" şeklinde konuştu. Brezilyalı yıldız şu ünda ülkesine dönme gibi bir planının da olmadığını açıkladı.



    HEDEFTE BU KEZ RAVİL TAGİR VAR
    Genç oyunculara yönelik transfer harekatına başlayan ve Gölcük'ten İsmail Yüksek'le anlaşan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-Lacivertliler bu kez de Altınordu formasını giyen Ravil Tagir için harekete geçti. Yönetimin kısa süre içinde 17 yaşındaki stoper için görüşmelere başlayacak. Tagir'i de istiyor.

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