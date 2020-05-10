Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cimbom rotayı 'a çevirdi!

    devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle transfer edemediği ’ı, kulübü ’nin 1. lige çıkamamasını avantaja çevirerek transfer etmek.

    Aslan 'Umut'landı
    Önümüzdeki sezon Saracchi ile rekabete girecek yerli bir sol bek transfer etmek isteyen gözünü Umut Meraş'a dikti. Milli yıldızı devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle transfer edemeyen Cimbom, Le Havre'nin 'da 1. lige çıkamaması sebebiyle bu kez daha avantajlı.

    TÜM PLANLARI SUYA DÜŞTÜ
    Üst lige çıkamayan 'nin EURO 2020'nin iptal olması sebebiyle Umut'u yüksek bonservisle satma hayali de suya düştü. Cimbom'un yıldız oyuncu için hedefi satın alma opsiyonlu kiralama.

    İKİNCİ LİGE SOĞUK BAKIYOR
    Umut'un üst üste 2 sezon 2. ligde oynamaya soğuk baktığı ve Le Havre'den izin isteyeceği konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncunun üst seviyede oynamak istemesi Cimbom'un umutlarını artırıyor.

    LE HAVRE KÖŞEYE SIKIŞTI
    Milli futbolcuyu yüksek bir rakama satması zor gözüken Le Havre'nin G.Saray'ın teklifine olumlu yanıt verme ihtimali bu kez hayli yüksek. İki takım arasında sıkı bir pazarlık yaşanacak gibi.

    Haberler Spor Cimbom rotayı Umut Meraş'a çevirdi!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri