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    • 09.05.2020 12:33
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    • 09.05.2020 12:50
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    TFF devam kararı almıştı! Sancaktepe'da 9 kişinin testi pozitif çıktı

    haberine göre TFF'nin liglerle ilgili aldığı "devam" kararının ardından çalışmalara başlayacak olan kulüpleri, futbolcu ve çalışanlarına testi yaptırmıştı. TFF 2. Lig ekibi 'da yapılan taramada tam 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. İşte detaylar...

    O ekipte koronavirüs depremi! Tam 9 kişinin testi...

    TFF 2. Lig'de mücadele eden Sancaktepe'de, teknik heyetten 2 ismin yanı sıra 4 futbolcu ve 3 çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirildi.

    Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin hastaneye gitmelerini gerektirecek bulgu olmadığı vurgulanarak, "Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Kovid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır." denildi.

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