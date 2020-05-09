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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Salgın nedeniyle evinde kalmak zorunda olan ünlü sporcular evinden paylaşım yapmaya devam ediyor. 'un yıldızı Ronaldo evinde çocuklarıyla olduğu anı paylaştı. tenisçi ise evinin balkonunda güneşin tadını çıkardı. arada fit kalmaya devam ediyor.

    Salgın nedeniyle evinde kalmak zorunda olan ünlü sporcular evinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Juventus'un yıldızı Ronaldo evinde çocuklarıyla olduğu anı paylaştı. Ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal ise evinin balkonunda güneşin tadını çıkardı. Kasımpaşalı Quaresma arada fit kalmaya devam ediyor.

    RONALDO
    Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo evinde çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor.



    BABEL
    Galatasaray'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Babel de ev halini paylaşan isimlerden…



    QUARESMA
    Kasımpaşa'da top koşturan Quaresma salgında fit halini korumayı başaranlardan...



    PEREIRA
    Trabzon'un yıldızı Pereira sosyal medyada 14 aylık oğlunun fotoğrafını paylaştı.



    NADAL
    Ünlü İspanyol raket Rafael Nadal evinin balkonunda güneş yağı ile keyif yaparken.



    ADRIANO
    Brezilyalı eski yıldız futbolcu Adriano, sosyal medyadan eşiyle paylaşım yaptı…

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