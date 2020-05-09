Spor dünyasında corona günlüğü

Salgın nedeniyle evinde kalmak zorunda olan ünlü sporcular evinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Juventus'un yıldızı Ronaldo evinde çocuklarıyla olduğu anı paylaştı. Ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal ise evinin balkonunda güneşin tadını çıkardı. Kasımpaşalı Quaresma arada fit kalmaya devam ediyor.
RONALDO
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo evinde çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor.
BABEL
Galatasaray'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Babel de ev halini paylaşan isimlerden…
QUARESMA
Kasımpaşa'da top koşturan Quaresma salgında fit halini korumayı başaranlardan...
PEREIRA
Trabzon'un yıldızı Pereira sosyal medyada 14 aylık oğlunun fotoğrafını paylaştı.
NADAL
Ünlü İspanyol raket Rafael Nadal evinin balkonunda güneş yağı ile keyif yaparken.
ADRIANO
Brezilyalı eski yıldız futbolcu Adriano, sosyal medyadan eşiyle paylaşım yaptı…