Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’de

    F.Bahçe Gölcüksporlu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada, "21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren 'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır" ifadelerini kullandı.

    İsmail Yüksek Fenerbahçe’de
    F.Bahçe Gölcüksporlu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada, "21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren 'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır" ifadelerini kullandı. Ön liberoda oynayan genç yıldız için Gölcükspor'a 500 bin lira, 'nda iki kamp, bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ve altyapıdan 2 oyuncu verilecek…
    21 yaşında olan İsmail Yüksek oyun bilgisi ve mücadele gücünün yanında golcü özellikleri ile de ön plana çıkan bir oyuncu. Ön libero ile birlikte 8 numaralı bölgede de forma giyebiliyor.
    Haberler Spor İsmail Yüksek Fenerbahçe’de
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri