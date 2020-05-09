İsmail Yüksek Fenerbahçe’de

F.Bahçe Gölcüksporlu İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada, "21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır" ifadelerini kullandı. Ön liberoda oynayan genç yıldız için Gölcükspor'a 500 bin lira, Topuk Yaylası'nda iki kamp, bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ve altyapıdan 2 oyuncu verilecek…
21 yaşında olan İsmail Yüksek oyun bilgisi ve mücadele gücünün yanında golcü özellikleri ile de ön plana çıkan bir oyuncu. Ön libero ile birlikte 8 numaralı bölgede de forma giyebiliyor.
21 yaşında olan İsmail Yüksek oyun bilgisi ve mücadele gücünün yanında golcü özellikleri ile de ön plana çıkan bir oyuncu. Ön libero ile birlikte 8 numaralı bölgede de forma giyebiliyor.