



Galatasaray'a piyango… Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro'yu kasasına koymak üzere… Salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.

45 MİLYON EURO'YA GİDECEK

Cimbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı. Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…