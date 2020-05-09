Bilim Kurulu’ndan TFF’ye iki uyarı





Alınan bilgilere göre Bilim Kurulu, ligler başladıktan sonra yedek futbolcuda bile virüs çıkarsa tüm takımın 14 gün boyunca karantinaya girmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Kurul ayrıca maçlar oynanırken stat etrafında taraftar toplanmaması gerektiğini vurguladı.



Bu taraftarların sevinç gösterisi yapması halinde virüsün beklenenden çok daha kolay bir şekilde yayılacağının altı çizildi.