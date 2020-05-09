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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    ’ndan ’ye iki uyarı

    Liglerin yeniden başlamasıyla ilgili 'na bir görüş bildirmeyen 'nun sadece iki konuda ciddi uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

    Bilim Kurulu’ndan TFF’ye iki uyarı



    Liglerin     yeniden başlamasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir görüş bildirmeyen Bilim Kurulu'nun sadece iki konuda ciddi uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.



    Alınan bilgilere göre Bilim Kurulu, ligler başladıktan sonra yedek futbolcuda bile virüs çıkarsa tüm takımın 14 gün boyunca karantinaya girmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Kurul ayrıca maçlar oynanırken stat etrafında taraftar toplanmaması gerektiğini vurguladı.

    Bu taraftarların sevinç gösterisi yapması halinde virüsün beklenenden çok daha kolay bir şekilde yayılacağının altı çizildi.



    TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bilim Kurulu onay vermezse kararımızı yeniden gözden geçiririz" dedi.

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