Beşiktaş'ta Covid-19 salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi. Bu kararın teknik heyet, futbolcular ve tüm personeli korumak için alındığı öğrenildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın idmanlara devam ediyor. Dünkü çalışmaya Caner, Gökhan, Necip, Rıdvan, Boyd ve Utku katıldı. Oyuncular şut çalışmasına ağırlık verirken kondisyon yüklemesi yapıldı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ın idmanlara devam ediyor. Dünkü çalışmaya Caner, Gökhan, Necip, Rıdvan, Boyd ve Utku katıldı. Oyuncular şut çalışmasına ağırlık verirken kondisyon yüklemesi yapıldı.