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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    ’ta coronavirüsü önlemek için tedbirler arttı

    'ta Covid-19 salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında girişine dezenfekte kabini yerleştirildi. Bu kararın teknik heyet, futbolcular ve tüm personeli korumak için alındığı öğrenildi.

    Dezenfekte için kabin yaptılar
    Beşiktaş'ta Covid-19 salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında girişine dezenfekte kabini yerleştirildi. Bu kararın teknik heyet, futbolcular ve tüm personeli korumak için alındığı öğrenildi.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'ın idmanlara devam ediyor. Dünkü çalışmaya Caner, Gökhan, Necip, Rıdvan, Boyd ve Utku katıldı. Oyuncular şut çalışmasına ağırlık verirken kondisyon yüklemesi yapıldı.
    Haberler Spor Beşiktaş’ta coronavirüsü önlemek için tedbirler arttı
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