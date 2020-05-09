Beşiktaş'ın gündeminde olan N'Sakala transferi hakkında konuştu. Beşiktaş dışında Fenerbahçe ve Başakşehir'in de kendisine teklifte bulunduğunu ifade eden N'Sakala, "Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı çok iyi tanıyorum. Ancak şu anda nereye gideceğimi pek düşünmüyorum" dedi.
BU NE HAL
Beşiktaş'ın listesinde yer alan N'Sakala'nın evde kaldığı dönemde aşırı derecede kilo aldığı görüldü.
BU NE HAL
Beşiktaş'ın listesinde yer alan N'Sakala'nın evde kaldığı dönemde aşırı derecede kilo aldığı görüldü.