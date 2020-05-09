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    • Spor
    • 09.05.2020 Gazete
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    N'Sakala: 3 takımından ciddi teklif aldım

    'ın gündeminde olan N'Sakala i hakkında konuştu. Beşiktaş dışında ve 'in de kendisine teklifte bulunduğunu ifade eden N'Sakala, "Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı çok iyi tanıyorum. Ancak şu anda nereye gideceğimi pek düşünmüyorum" dedi.

    3 İstanbul takımından ciddi teklif aldım
    'ın gündeminde olan N'Sakala i hakkında konuştu. Beşiktaş dışında ve 'in de kendisine teklifte bulunduğunu ifade eden N'Sakala, "Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı çok iyi tanıyorum. Ancak şu anda nereye gideceğimi pek düşünmüyorum" dedi.

    BU NE HAL
    Beşiktaş'ın listesinde yer alan N'Sakala'nın evde kaldığı dönemde aşırı derecede kilo aldığı görüldü.
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