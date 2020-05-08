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    • Spor
    • 08.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ortaya oldukça renkli görüntülüler çıkıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ortaya oldukça renkli görüntülüler çıkıyor.



    BOATENG
    'da bir öğrenci yurdunda karantinada olan Boateng, çalışmalarını aksatmıyor.



    VOLKAN&MELİH
    F.Bahçe antrenörü ile basketbol takımının kaptanı Melih, bisiklet keyfi yaptı.



    FEGHOULI
    G.Saray'ın yıldız oyuncusu, çocuklarıyla maskelerini takarak akülü araba ile gezintiye çıktı.



    LEWANDOWSKI
    'in golcü oyuncusu 'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi.
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