Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor. Ortaya oldukça renkli görüntülüler çıkıyor.
BOATENG
İstanbul'da bir öğrenci yurdunda karantinada olan Boateng, çalışmalarını aksatmıyor.
VOLKAN&MELİH
F.Bahçe antrenörü Volkan Demirel ile basketbol takımının kaptanı Melih, bisiklet keyfi yaptı.
FEGHOULI
G.Saray'ın yıldız oyuncusu, çocuklarıyla maskelerini takarak akülü araba ile gezintiye çıktı.
LEWANDOWSKI
Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi.
BOATENG
İstanbul'da bir öğrenci yurdunda karantinada olan Boateng, çalışmalarını aksatmıyor.
VOLKAN&MELİH
F.Bahçe antrenörü Volkan Demirel ile basketbol takımının kaptanı Melih, bisiklet keyfi yaptı.
FEGHOULI
G.Saray'ın yıldız oyuncusu, çocuklarıyla maskelerini takarak akülü araba ile gezintiye çıktı.
LEWANDOWSKI
Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi.