Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.05.2020 20:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2020 20:06
    ABONE OL

    Son dakika: Başkanı ameliyat oldu!

    Son dakika haberine göre, Başkanı geçtiğimiz günlerde halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. 70 yaşındaki futbol adamının 10 saat süren bir operasyon geçirdiği ve son durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu!

    Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Başkanı , bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    10 SAAT SÜRDÜ
    Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

    Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

    Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri