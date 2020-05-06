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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    Samandıra’da corona testi

    , yeni tip Coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını 'nde sürdürdü. Çalışmalarını sürdüren futbolculara Coronavirüs testi yapıldı.

    Samandıra’da corona testi
    , yeni tip Coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını 'nde sürdürdü. 4'erli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı.



    Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda top sürme ve bitiricilik çalışmaları da yaptı. İdman öncesi ise futbolculara ve görevli personele Coronavirüs testi yapıldı.

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