Samandıra’da corona testi

Fenerbahçe, yeni tip Coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. 4'erli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı.
Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda top sürme ve bitiricilik çalışmaları da yaptı. İdman öncesi ise futbolculara ve görevli personele Coronavirüs testi yapıldı.
Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda top sürme ve bitiricilik çalışmaları da yaptı. İdman öncesi ise futbolculara ve görevli personele Coronavirüs testi yapıldı.