Fenerbahçe yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak. Üstelik gençlik rüzgarı en tepeden başlayacak. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek.
ELVIR BALJIC DE GELİYOR…
Bjelica'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak.
Mert Hakan ve Emre Kılınç için G.Saray ile ciddi bir rekabet söz konusu.
KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR
Kiralık olarak Belçika'da forma giyen Barış Alıcı ile Berke Özer takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.
MARESIC DE ADAYLARDAN
Bjelica'nın ilk önerisinin ise Stade Raims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic olduğu belirtiliyor. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Zajc'a da daha fazla şans verilecek.
KUYT FENER'DE GÖREV İSTİYOR
Fenerbahçe'nin eski hocası Dirk Advocaat, Dirk Kuyt'ın yeni sazonda Fenerbahçe teknik ekibinde çalışmak istediğini açıkladı.