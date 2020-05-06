



Fenerbahçe yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak. Üstelik gençlik rüzgarı en tepeden başlayacak. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek.



ELVIR BALJIC DE GELİYOR…

Bjelica'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak.