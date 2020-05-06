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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    'ye gençlik iksiri! Teknik ekipten futbolculara kadar artık genç isimler tercih ediliyor...

    Gençlik rüzgarı tepeden başlayacak. Sportif direktörlüğe 39 yaşındaki , teknik direktörlüğe 48 yaşındaki Bjelica gelecek. Futbolcular da genç olacak. Sivaslı 2 genç ve Emre Kılınç listede. , kaleci Berke ve da kadroda olacak.



    Fenerbahçe     yeni sezonda gençlik aşısı için düğmeye basacak. Üstelik gençlik rüzgarı en tepeden başlayacak. Sportif direktörlük görevine 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevine ise 48 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica getirilecek.

    ELVIR BALJIC DE GELİYOR…
    Bjelica'nın yardımcılarından birisinin de Elvir Baljic (45) olması bekleniyor. Kadroya çok sayıda genç futbolcu katılacak.



    Mert Hakan ve Emre Kılınç için G.Saray ile ciddi bir rekabet söz konusu.



    KİRALIK GENÇLER DÖNÜYOR
    Kiralık olarak Belçika'da forma giyen Barış Alıcı ile Berke Özer takıma geri dönecek. 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın da A takımla çalışması bekleniyor. Bjelica'nın da önerileri olacak.




    MARESIC     DE ADAYLARDAN
    Bjelica'nın ilk önerisinin ise Stade Raims'de oynayan 20 yaşındaki stoper Dario Maresic olduğu belirtiliyor. Bu arada geçen sezon fazla şans bulamayan Zajc'a da daha fazla şans verilecek.




    KUYT     FENER'DE GÖREV İSTİYOR
    Fenerbahçe'nin eski hocası Dirk Advocaat, Dirk Kuyt'ın yeni sazonda Fenerbahçe teknik ekibinde çalışmak istediğini açıkladı.
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