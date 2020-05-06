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    • Spor
    • 06.05.2020 Gazete
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    Elneny, 'a kaldı! Mısırlı futbolcuyu takımda düşünmüyor

    ’in kiralık verdiği oyuncuları istememesi nedeniyle Elneny’in transferinde bir adım önde. Elneny'i 'ın çok beğendiği ve takımın vazgeçilmez ismi olarak gördüğü öğrenildi.

    Elneny Kartal'a kaldı
    Beşiktaş için sevindirici bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör 'ın yeni sezonda da takımda mutlak görmek istediği isimlerden biri olan Muhammed Elneny için 'den gelen haber Siyah- Beyazlı yönetimin elini güçlendirdi. Sezon başında İngiliz ekibi 'den kiralanan Mısırlı futbolcu, Ada temsilcisinde gözden çıkarıldı. Coronavirüs salgını nedeniyle, teknik direktör Mikel Arteta'nın özel bir talebi olmazsa, şu anda kiralık olarak gönderilen oyuncuların gelecek sezonda da kadroda tutulmayacağı belirtildi. Bu gelişmeden sonra Yönetimi'nin Elneny için Arsenal'la yeni bir görüşme yaparak bir sezon daha kiralama teklifi sunacağı gelen bilgiler arasında.

    28 MAÇTA 2 ASİST YAPTI
    Beşiktaş'a Arsenal'dan kiralanan Elneny 28 resmi maçta hiç gol atamazken 2 asist yaptı. Sergen Yalçın'ın oyunu çift yönlü oynadığı için Mısırlı yıldızın kalmasını istediği öğrenildi.



    YALÇIN ONDAN ÇOK MEMNUN
    Elneny'i Sergen Yalçın'ın çok beğendiği ve takımın vazgeçilmez ismi olarak gördüğü öğrenildi.

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