



Küresel salgın Covid-19'un tüm dünyada en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, futbol ligleri süresiz olarak ertelendi. Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 9 Mart 2020 tarihinde ailesiyle birlikte ülkesine gitti. O tarihten bu yana Portekiz'de olan Ronaldo önceki gün 30 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle İtalya'ya geri döndü.