Küresel salgın Covid-19'un tüm dünyada en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, futbol ligleri süresiz olarak ertelendi. Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 9 Mart 2020 tarihinde ailesiyle birlikte ülkesine gitti. O tarihten bu yana Portekiz'de olan Ronaldo önceki gün 30 milyon sterlin değerindeki özel jetiyle İtalya'ya geri döndü.
18 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak olan Ronaldo ilk etapta 14 günlük bir karantina sürecine tabi olacak. Torino ekibi antrenmanlara başlamadan önce tüm takımı yeniden teste sokacak.
2016 yılında, Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile tanıştı. İlk görüşte birbirlerine aşık olan çiftin, bir kız çocukları bulunuyor.
DYBALA 5. KEZ POZİTİF ÇIKTI
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, sevgilisi Oriana Sabatini ile birlikte virüse yakalandı. 7 haftadır bir türlü iyileşemeyen ünlü futbolcunun 5. testi de pozitif çıktı.