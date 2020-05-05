Fener mesafeyi koydu

Liglere verilen ara sonrasında idmanlarını evde bireysel olarak sürdüren Fenerbahçe dün sahaya indi. Samandıra'daki çalışmada futbolcular 4'er kişilik gruplara ayrılırken sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Teknik heyet ise idmanı maskeyle yönetti. Antrenörlerin ve tercümanların rotasyona gireceği ve her idmanda farklı isimlerin görev alacağı öğrenildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı. Tesislerde soyunma odaları kapalı olduğundan futbolcular ve antrenörler idmana giyinip geldi.
İDMANDA 5 ANTRENÖR&NBSP;YER ALDI
Dünkü idmanda Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, Marco Knoop, Fatih Yıldız ve Mehmet Turhan Demir yer aldı.
TÜM TESİS TEMİZLENDİ
Dünkü antrenman öncesinde Samandıra Tesisleri'nde çok yoğun bir dezenfekte çalışması yapıldı. Futbolcuların kullanacağı tüm alanlar temizlendi.
İDMANDA 5 ANTRENÖR&NBSP;YER ALDI
Dünkü idmanda Volkan Demirel, Zeki Murat Göle, Marco Knoop, Fatih Yıldız ve Mehmet Turhan Demir yer aldı.
TÜM TESİS TEMİZLENDİ
Dünkü antrenman öncesinde Samandıra Tesisleri'nde çok yoğun bir dezenfekte çalışması yapıldı. Futbolcuların kullanacağı tüm alanlar temizlendi.