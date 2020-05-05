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    • Spor
    • 05.05.2020 Gazete
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    Fener mesafeyi koydu

    uzun aradan sonra ilk saha çalışmasını yaptı. Futbolcular 4’erli gruplara ayrılıp sosyal mesafe uygularken, teknik heyet idmanı maskeyle yönetti.

    Fener mesafeyi koydu
    Liglere verilen ara sonrasında idmanlarını evde bireysel olarak sürdüren dün sahaya indi. Samandıra'daki çalışmada futbolcular 4'er kişilik gruplara ayrılırken sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Teknik heyet ise idmanı maskeyle yönetti. Antrenörlerin ve tercümanların rotasyona gireceği ve her idmanda farklı isimlerin görev alacağı öğrenildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık parkurunda topla gerçekleştirilen çalışmalar ile tamamladı. Tesislerde soyunma odaları kapalı olduğundan futbolcular ve antrenörler idmana giyinip geldi.

    İDMANDA 5 ANTRENÖR&NBSP;YER ALDI
    Dünkü idmanda , Zeki Murat Göle, Marco Knoop, ve Mehmet Turhan Demir yer aldı.

    TÜM TESİS TEMİZLENDİ
    Dünkü antrenman öncesinde Samandıra Tesisleri'nde çok yoğun bir dezenfekte çalışması yapıldı. Futbolcuların kullanacağı tüm alanlar temizlendi.
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