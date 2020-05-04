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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    ’yı satın almak çok zor

    ’ın eski kaptanı ’ndan itirafı geldi: Bonservisi 16 milyon Euro. Satın almak imkansız. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Mayıs 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

    Lemina’yı satın almak çok zor
    Özellikle ligin 2. yarısındaki performansıyla Sarı-Kırmızı taraftarların gönlünde taht kuran 'nın takımda kalıp kalmayacağı herkesin kafasında büyük bir soru işareti. Konu ile ilgili bir yorumda bulunan "Koşan, mücadele eden bir yapıya sahip. Ancak 16 milyon euro verip, 'ın Lemina'yı satın alması çok zor. Rakam 10 milyona inse bile zor. Galatasaray'da mutlu çünkü oynuyor. Arkadaş gurubu ile de arası çok iyi. Ama bonservisi ile almak çok zor" açıklamasını yaptı. Bu arada Lemina'nın bonservisini elinde tutan Southampton kulübü ise yeniden kiralanma formülüne sıcak bakmadığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.



    LEMİNA'DAN     TERAVİH PAYLAŞIMI
    Lemina'nın 3 arkadaşıyla birlikte teravih namazı öncesi yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.


    TERİM FUTBOLCULARI İÇİN ÖZEL MASKE İSTEDİ!
    Teknik patron 'in, idmanlar başladığında oyuncularının 4 Premier Lig kulübünün yaptığı gibi sporcular için özel olarak tasarlanmış N95 maskeleri kullanmasını istediği bildirildi.


    GALATASARAY BANKALARLA '10 YIL' İSTİYOR
    Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan 5 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılması ve aynı zamanda revize edilmesi için çalışmalara başladı. Galatasaray, anlaşmanın 10 yıla çıkarılmasını istiyor.


    G.SARAY'DAN AYRILMAM
    Bu sezon fazla şans bulamayan Jimmy Durmaz, ayrılık iddialarını doğrulamadı. Durmaz, "2 yıl daha burdayım ve alkımda ayrılık yok. Hocam da benden memnun" dedi.

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