Avrupa'da en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülkelerden olan ve liglere ara verilen İspanya'da flaş bir gelişme yaşandı La Liga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu.

Kulüpler ile toplantı yapan La Liga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu.

HAZİRAN İÇİN ANLAŞILDI

Tebas, ''Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı.'' sözleriyle liglere devam edileceğini açıkladı.

BU HAFTA ANTRENMANLAR BAŞLIYOR

Ayrıca Tebas, İspanya'da kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlayacağını belirtti.