Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.05.2020 18:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2020 18:44
    ABONE OL

    'da ligler başlıyor! Başkanı tarih verdi

    Koronavirüs sebebiyle liglere ara verilen 'da flaş bir gelişme yaşandı. Başkanı , yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu. Tebas, ''Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı.'' sözleriyle liglere devam edileceğini duyurdu.

    İspanya'da ligler başlıyor!

    Avrupa'da en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülkelerden olan ve liglere ara verilen 'da flaş bir gelişme yaşandı Başkanı , yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu.

    Kulüpler ile toplantı yapan La Liga Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglere devam edileceğini duyurdu.

    HAZİRAN İÇİN ANLAŞILDI
    Tebas, ''Kulüpler Haziran ayında lige dönme konusunda anlaştı.'' sözleriyle liglere devam edileceğini açıkladı.

    BU HAFTA ANTRENMANLAR BAŞLIYOR
    Ayrıca Tebas, İspanya'da kulüplerin bu hafta antrenmanlara başlayacağını belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Spor İspanya'da ligler başlıyor! La Liga Başkanı Javier Tebas tarih verdi
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri