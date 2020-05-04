Futbolcu virüs kaparsa sorumlusu TFF’dir

Süper Lig'de maçların devam edip etmeyeceği tartışmaları devam ediyor… TFF eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü eleştirerek, bir futbolcunun virüse yakalanması halinde sorumlu tutulan kişiye itiraz etti... Karaahmetoğlu, "Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun önerilerine bakınca; hazırlıklara başlandığında meydana gelecek vahim vakalar nedeni ile ya kulüp doktoru ya idari menajerlerin sorumlu tutulması gerekeceği şeklinde ibareler mevcuttur... Sağlık Kurulu'nun bu tavsiye raporu vicdanı olarak kabul görebilir, fakat hukuki olarak kabul görmeyecektir. İşveren konumunda olan kulüp başkanı ve yöneticilerin her biri, her bir vakadan hukuki veya cezai bir sorumluğa tabii tutulacaktır" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Karaahmetoğlu
Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının seramonisinde futbolcular tokalaşmamıştı.
Hüseyin Karaahmetoğlu
Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının seramonisinde futbolcular tokalaşmamıştı.