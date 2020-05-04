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    • Spor
    • 04.05.2020 Gazete
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    'de heyecanı

    Mesut’un yakın arkadaşı olan , “Bu konuda bir çaba içindeyiz. Anlatmak isterdim ama anlatamıyorum. Başkanımız zamanı gelince…” ifadesini kullandı. Bu sözler gündeme bomba gibi düşerken, 'nin bazı sponsorları devreye sokarak için ciddi bir çalışma yaptığı iddia edildi

    Mesut Özil heyecanı
    Yeni sezonda mutlaka şampiyonluğa ulaşacak çok güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan 'de yeniden sesleri yükseliyor… 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Türk asıllı Alman yıldızın yakın arkadaşı olan Acun Ilıca'nın sözleri büyük heyecan yarattı.

    TARAFTAR SORDU, O YANITLADI
    Instagram üzerinden yaptığı yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Mesut'un sözleşmesi bittiğinde favori Fenerbahçe olur Bu konuda bir çaba içindeyiz" şeklinde konuştu.




    HERKES MESUT'U KONUŞTU
    Ilıcalı ayrıca, "Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Başkanımız zamanı gelince…" ifadesini kullandı. Bu sözler ya bomba gibi düşerken, gündem bir anda Mesut Özil oldu.

    SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK!
    İddialara göre yıldız futbolcu sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesini feshedecek. Fenerbahçe'nin bazı sponsorları devreye sokarak Mesut için ciddi çalışmalar yaptığı da ifade ediliyor.



    GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
    Mesut'la çok yakın bir dostluğu olan 'nın Fenerbahçe ile ilgili transfer sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

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