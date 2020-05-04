Yeni sezonda mutlaka şampiyonluğa ulaşacak çok güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de yeniden Mesut Özil sesleri yükseliyor… Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Türk asıllı Alman yıldızın yakın arkadaşı olan Acun Ilıca'nın sözleri büyük heyecan yarattı.
TARAFTAR SORDU, O YANITLADI
Instagram üzerinden yaptığı yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Mesut'un sözleşmesi bittiğinde favori Fenerbahçe olur Bu konuda bir çaba içindeyiz" şeklinde konuştu.
HERKES MESUT'U KONUŞTU
Ilıcalı ayrıca, "Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Başkanımız zamanı gelince…" ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyaya bomba gibi düşerken, gündem bir anda Mesut Özil oldu.
SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK!
İddialara göre yıldız futbolcu sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesini feshedecek. Fenerbahçe'nin bazı sponsorları devreye sokarak Mesut için ciddi çalışmalar yaptığı da ifade ediliyor.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Mesut'la çok yakın bir dostluğu olan Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe ile ilgili transfer sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.
TARAFTAR SORDU, O YANITLADI
Instagram üzerinden yaptığı yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Mesut'un sözleşmesi bittiğinde favori Fenerbahçe olur Bu konuda bir çaba içindeyiz" şeklinde konuştu.
HERKES MESUT'U KONUŞTU
Ilıcalı ayrıca, "Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Başkanımız zamanı gelince…" ifadesini kullandı. Bu sözler sosyal medyaya bomba gibi düşerken, gündem bir anda Mesut Özil oldu.
SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK!
İddialara göre yıldız futbolcu sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesini feshedecek. Fenerbahçe'nin bazı sponsorları devreye sokarak Mesut için ciddi çalışmalar yaptığı da ifade ediliyor.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Mesut'la çok yakın bir dostluğu olan Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe ile ilgili transfer sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.