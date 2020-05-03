Üstün yeteneklerine ihanet eden yıldız: Nicolas Anelka

Bazı futbolcular vardır, çok genç yaşta futbola çok parlak bir giriş yaparlar ama yeteneklerinin altında kalır, süreklilik anlamında da Messi ve Ronaldo gibi aynı istikrarı sürdüremez. Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, bu söylediğimize en iyi örneklerden birisidir. Bugün bile neden daha iyisi olmadığı için tartışılıyor. 14 Mart 1979'da Fransa'nın Yvelines iline bağlı Chesnay kasabasında doğdu. Anne ve babası 1974'te Fransa'nın Karayipler'deki sömürge adası Martinik'ten Fransa'ya göç etmişlerdi. Eğitim Bakanlığı'nda çiftin Nicolas'tan büyük iki oğlu daha vardı.
PSG'DE DİKKAT ÇEKTİ
Aile Paris yakınlarındaki Trappes'a yerleştiği için küçük çocukları Nicolas da orada büyüdü. İlk futbol lisansı 7 yaşındayken Trappes-Saint Quentin takımıyla çıktı. 13 yaşında Clairefontain futbol akademisine katıldı. 16 yaşında hem akademiye devam ediyor hem de hafta sonları Paris Saint Germain'in rezerv takımında oynuyordu. Top tekniği iyiydi ve süratliydi. Üstüne çok da güçlü fiziğiyle dikkat çekiyordu. Bu üç olumlu özellik çok az futbolcuda vardı ve forvetin her pozisyonunda oynayabiliyordu. Eylül 1996'da bir alt lig olan Ligue 1'de ilk profesyonel maçına çıktı ama Paris Saint Germain'le profesyonel sözleşmesi yoktu. Fransız Arsene Wenger, 22 yıl hocalık yapacağı Arsenal'in başına o sezon gelmişti. Anelka'nın yeteneğini görünce onu Şubat 1997'de Londra takımına transfer etti.
18'İNDE CHELSEA'DE
Sezonun ikinci yarısında takıma katıldı, sadece dört maçta sahaya çıkabildi ama o zaten çok genç ve umut verici olduğu için gelecek adına alınmıştı. Nitekim 1997-1998 sezonunda 26 lig maçında 4 gol ve 4 asistlik performansıyla Chelsea'nın önemli bir oyuncu olduğunda daha 18 yaşındaydı.
ADA'DA ÇOK MUTSUZDU
Bir sonraki sezonda 35 ligde 35 kez forma giyerken, 17 gol ve 8 asistle oynayıp yıldızlaştı. Ancak İngiltere'de mutlu değildi, basın onu sevmemişti. O da bugün parasıyla 35 Milyon Euro karşılığında Real Madrid'e gitti. Ne var ki transferi sonrası Madrid ekibinin yıldızları olan Morientes ve Raul için küçümseyici bir demeç vermesi daha takıma katılmadan dışlanmasına yol açtı. Real Madrid'de dışlanma ve sakatlık derken, sadece 19 maçta forma giydi ve 2 gol atabildi. Doku uyuşmamıştı, UEFA Şampiyon Kulüpler Şampiyonu olmasına rağmen kulüp de Anelka da mutsuzdu. 2000 yılının yazında Real Madrid'in verdiği ücretin aynısı karşılığında ilk kulübü Paris Sait Germain'e döndü. 2000-2001 Sezonunda Fransız takımında 27 maçta 8 gol attı. Ertesi sezon performansı ilk yarıda 4 golde kalınca 6 aylığına Liverpool'a gitti. Sezon sonunda da 15 Milyon Euro'ya Manchester City'e transfer oldu.
CİTY'DE YILDIZLAŞTI
Anelka 2,5 sezon oynadığı Manchester City'de 101 maçta 46 gol atarak çok başarılı oldu. Ne var ki takım iyi değildi ve finansal sorunlar yaşıyordu. 2005 Ocak ayında Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiğinde, futbolcu için en iyi dönem olan 26 yaşındaydı. Fenerbahçe o sezon şampiyon olurken Anelka 10 gol attı. Ertesi sezon da Süper Lig'de 11 gol attı. Kariyerine göre performansı hep tartışma konusu oldu. Hocayla yaşadığı sorunlar Anelka ile özdeşleşen uyumsuzluğun yeni bir örneğiydi. 2006'da Bolton'a transfer oldu. Bolton'da 35 maçta 11 gol atınca tekrar dikkat çekti ve 20 Milyon Euro'ya 4 sezon oynayacağı Chelsea'ye geçti. Ondan sonra Çin, Juventus, West Bromwich derken Hindistan'ın Mumbai takımında futbolu bıraktı. Dünyanın en iyi takımlarında oynayıp da bu kadar çok transfer olan az sayıdaki futbolcularından birisi olarak tarihe geçen Anelka, şu anda Fransa'da alt yapıda hocalık yapıyor.
FENER'DE İLK SEZON 10 GOL ATTI
Anelka 2005 Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fransız futbolcu yarım devrede 10 gol atarken takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. 2. Sezon 11 gol atmasına rağmen hep tartışıldı. Beklenen performansın altında kaldığı için hep eleştirildi.
SAKATLIK VE İSTİKRARSIZLIK HEP KARŞISINA ÇIKTI
Anelka bugüne kadar sayısız takımın formasını giydi. Ancak ya sakatlık ya da istikrarsızlık nedeniyle bekleneni veremedi. Hiçbir takımda tutunamadı. En parlak dönemini M.City'de geçirdi ve 46 gol attı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/18
PSG'DE DİKKAT ÇEKTİ
Aile Paris yakınlarındaki Trappes'a yerleştiği için küçük çocukları Nicolas da orada büyüdü. İlk futbol lisansı 7 yaşındayken Trappes-Saint Quentin takımıyla çıktı. 13 yaşında Clairefontain futbol akademisine katıldı. 16 yaşında hem akademiye devam ediyor hem de hafta sonları Paris Saint Germain'in rezerv takımında oynuyordu. Top tekniği iyiydi ve süratliydi. Üstüne çok da güçlü fiziğiyle dikkat çekiyordu. Bu üç olumlu özellik çok az futbolcuda vardı ve forvetin her pozisyonunda oynayabiliyordu. Eylül 1996'da bir alt lig olan Ligue 1'de ilk profesyonel maçına çıktı ama Paris Saint Germain'le profesyonel sözleşmesi yoktu. Fransız Arsene Wenger, 22 yıl hocalık yapacağı Arsenal'in başına o sezon gelmişti. Anelka'nın yeteneğini görünce onu Şubat 1997'de Londra takımına transfer etti.
18'İNDE CHELSEA'DE
Sezonun ikinci yarısında takıma katıldı, sadece dört maçta sahaya çıkabildi ama o zaten çok genç ve umut verici olduğu için gelecek adına alınmıştı. Nitekim 1997-1998 sezonunda 26 lig maçında 4 gol ve 4 asistlik performansıyla Chelsea'nın önemli bir oyuncu olduğunda daha 18 yaşındaydı.
ADA'DA ÇOK MUTSUZDU
Bir sonraki sezonda 35 ligde 35 kez forma giyerken, 17 gol ve 8 asistle oynayıp yıldızlaştı. Ancak İngiltere'de mutlu değildi, basın onu sevmemişti. O da bugün parasıyla 35 Milyon Euro karşılığında Real Madrid'e gitti. Ne var ki transferi sonrası Madrid ekibinin yıldızları olan Morientes ve Raul için küçümseyici bir demeç vermesi daha takıma katılmadan dışlanmasına yol açtı. Real Madrid'de dışlanma ve sakatlık derken, sadece 19 maçta forma giydi ve 2 gol atabildi. Doku uyuşmamıştı, UEFA Şampiyon Kulüpler Şampiyonu olmasına rağmen kulüp de Anelka da mutsuzdu. 2000 yılının yazında Real Madrid'in verdiği ücretin aynısı karşılığında ilk kulübü Paris Sait Germain'e döndü. 2000-2001 Sezonunda Fransız takımında 27 maçta 8 gol attı. Ertesi sezon performansı ilk yarıda 4 golde kalınca 6 aylığına Liverpool'a gitti. Sezon sonunda da 15 Milyon Euro'ya Manchester City'e transfer oldu.
CİTY'DE YILDIZLAŞTI
Anelka 2,5 sezon oynadığı Manchester City'de 101 maçta 46 gol atarak çok başarılı oldu. Ne var ki takım iyi değildi ve finansal sorunlar yaşıyordu. 2005 Ocak ayında Fenerbahçe'ye 12 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiğinde, futbolcu için en iyi dönem olan 26 yaşındaydı. Fenerbahçe o sezon şampiyon olurken Anelka 10 gol attı. Ertesi sezon da Süper Lig'de 11 gol attı. Kariyerine göre performansı hep tartışma konusu oldu. Hocayla yaşadığı sorunlar Anelka ile özdeşleşen uyumsuzluğun yeni bir örneğiydi. 2006'da Bolton'a transfer oldu. Bolton'da 35 maçta 11 gol atınca tekrar dikkat çekti ve 20 Milyon Euro'ya 4 sezon oynayacağı Chelsea'ye geçti. Ondan sonra Çin, Juventus, West Bromwich derken Hindistan'ın Mumbai takımında futbolu bıraktı. Dünyanın en iyi takımlarında oynayıp da bu kadar çok transfer olan az sayıdaki futbolcularından birisi olarak tarihe geçen Anelka, şu anda Fransa'da alt yapıda hocalık yapıyor.
FENER'DE İLK SEZON 10 GOL ATTI
Anelka 2005 Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fransız futbolcu yarım devrede 10 gol atarken takımın şampiyonluğunda büyük rol oynadı. 2. Sezon 11 gol atmasına rağmen hep tartışıldı. Beklenen performansın altında kaldığı için hep eleştirildi.
SAKATLIK VE İSTİKRARSIZLIK HEP KARŞISINA ÇIKTI
Anelka bugüne kadar sayısız takımın formasını giydi. Ancak ya sakatlık ya da istikrarsızlık nedeniyle bekleneni veremedi. Hiçbir takımda tutunamadı. En parlak dönemini M.City'de geçirdi ve 46 gol attı.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER/18