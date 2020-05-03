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    • Spor
    • 03.05.2020 Gazete
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    'a 13 milyon 'ya gelen 'yi 5 milyon Euro'ya alan yok!

    , 13 milyon ödeyerek ettiği Mbaye ’yi 5 milyon Euro’ya elden çıkarmaya razı. Ancak şu an Diagne'yi isteyen herhangi bir kulüp yok…



    G.Saray,     Senegalli golcüsü Diagne'de büyük zarara uğrayacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz yılın devre arasında Diagne'yi 13 milyon Euro'ya transfer etmiş ve bu transfer çok konuşulmuştu. Ancak gelinen noktada Senegalli golcü performansı nedeniyle değer kaybetti.



    CORONAVİRÜS DE ETKİLİ OLDU
    Sarı-kırmızılı Yönetimin Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Diagne'yi hem corona koşulları hem de kötü performansı nedeniyle 5 milyon Euro'ya elden çıkarmayı düşündüğü öğrenildi…



    MENTAL PROBLEMLERİ VAR
    Yönetim Diagne'yi 5 milyon Euro verene bile satmayı planlıyor ancak ortada şu an alıcı da yok. Senegalli yıldızın sürekli mental problem yaşaması da transferinde engel oluşturacak.



    KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
    Galatasaray, golcüsü Diagne'yi Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a kiralamış ancak tecrübeli oyuncu teknik direktör ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı…
    Haberler Spor Galatasaray'a 13 milyon Euro'ya gelen Diagne'yi 5 milyon Euro'ya alan yok!
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