



G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM

D'Avila Galatasaray için önemli bir için… Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın da menajeri.



TÜM GÖRÜŞMELERİ O YAPACAK

Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek.