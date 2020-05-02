Yeni sezon öncesi Fatih Terim'in en büyük transfer hedeflerinden birisi Trezeguet… Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusunu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan önemli bir hamle geldi. Yönetim transferi bitirmek için menajer William D'Avila'ya tam yetki verdi.
G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM
D'Avila Galatasaray için önemli bir için… Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın da menajeri.
TÜM GÖRÜŞMELERİ O YAPACAK
Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek.
A.VILLA'NIN DURUMUNA BAĞLI
Trezeguet'in Galatasaray'da oynamak istediği biliniyor… Ancak Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması durumunda Mısırlı futbolcusunu dızı elinde tutacağı ifade ediliyor.