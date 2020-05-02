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    • Spor
    • 02.05.2020 Gazete
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    yönetimi Trezeguet i için menajer D’Avila’ya tam yetki verdi

    Trezeguet i için görüşmeleri Rodrigues, Onyekuru ve ’yı ’a gelmesi için ikna eden, ayrıca anlaşma sağlanan Kılınç’ın da menajeri olan William D’Avila yürütecek.



    Yeni     sezon öncesi Fatih Terim'in en büyük transfer hedeflerinden birisi Trezeguet… Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusunu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan önemli bir hamle geldi. Yönetim transferi bitirmek için menajer William D'Avila'ya tam yetki verdi.



    G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM
    D'Avila Galatasaray için önemli bir için… Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın da menajeri.

    TÜM GÖRÜŞMELERİ O YAPACAK
    Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek.



    A.VILLA'NIN DURUMUNA BAĞLI
    Trezeguet'in Galatasaray'da oynamak istediği biliniyor… Ancak Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması durumunda Mısırlı futbolcusunu dızı elinde tutacağı ifade ediliyor.

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