Başarının sırrı yerli oyuncularda (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Hakan Arslan, bu sezon başarılı bir grafik çizdiklerini ve bunun sırrının da her maç sahaya 6-7 yerli oyuncuyla çıkmak olduğunu söyledi. Başarılı orta saha oyuncusu takım olarak liglerin mümkün olan en kısa sürede başlamasını istediklerini de sözlerine ekledi.
GANYAN BAYİLERİNDEN CORONA ÖNLEMİ…
Coronavirus ile mücadele sürecinde Türkiye Jokey Kulübü'nden de bir paylaşım geldi. TJK'dan yapılan açıklamada "Toplum sağlığını ön planda tutan Ganyan Bayileri de Kulübümüzün direktifleri doğrultusunda önlemlerini almışlardır" denilerek alına önlemle ilgili olarak bir de fotoğraf paylaşıldı.
FENERLİ LAGUPOVA AVRUPA'NIN EN İYİSİ
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu seçildi. Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan ve Avrupa Ligi'nde 21,3 sayı ortalamasıyla zirvede bulunan Iagupova, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu. Ekaterinburg'dan Emma Messeman 2. sırada yer aldı.
TRABZONSPOR PAZARTESİ BAŞLIYOR
Trabzonspor'un 2 Mayıs'ta başlaması planlanan antrenmanları sokağa çıkma yasağı nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi'ye sarkıtıldı.
GANYAN BAYİLERİNDEN CORONA ÖNLEMİ…
Coronavirus ile mücadele sürecinde Türkiye Jokey Kulübü'nden de bir paylaşım geldi. TJK'dan yapılan açıklamada "Toplum sağlığını ön planda tutan Ganyan Bayileri de Kulübümüzün direktifleri doğrultusunda önlemlerini almışlardır" denilerek alına önlemle ilgili olarak bir de fotoğraf paylaşıldı.
FENERLİ LAGUPOVA AVRUPA'NIN EN İYİSİ
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, yılın en değerli oyuncusu seçildi. Sarı-lacivertlilere sezon başında katılan ve Avrupa Ligi'nde 21,3 sayı ortalamasıyla zirvede bulunan Iagupova, oylamada rakiplerinin önünde yer alarak ödülün sahibi oldu. Ekaterinburg'dan Emma Messeman 2. sırada yer aldı.
TRABZONSPOR PAZARTESİ BAŞLIYOR
Trabzonspor'un 2 Mayıs'ta başlaması planlanan antrenmanları sokağa çıkma yasağı nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi'ye sarkıtıldı.