



EURO 2020'de mücadele edecek takımları değerlendiren Eurosport, Milli Takımımız için övgü dolu ifadeler kullandı. "Türkiye artık uyuyan bir dev değil. Yeni jenerasyonu ile Avrupa'yı şok etmeye hazır" başlıklı değerlendirmede, "Türkiye nüfusu 80 milyonun üzerinde olan futbol delisi bir ülke. Hem kulüp hem de Milli Takımları için olağanüstü bir tutkuları var. 2002 yılında tarih yazan ekibin ayak izlerini takip edebilecek başka bir altın jenerasyonla başarıya hazırlar. Üstelik 2020'deki başarının mimarı olan Şenol Güneş bu kez de takımın başında" ifadesi kullanıldı.