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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    , i için gaza bastı

    Kadrosunu yerli bir stoperle takviye etmek isteyen , Göztepeli için temaslarını hızlandırdı. Yönetimin bu için ısrarı colduğu ortaya çıktı.

    Alpaslan harekatı
    Fenerbahçe, için gaza bastı… Kadrosunu kaliteli bir yerli stoperle takviye etmek isteyen Kanarya'nın 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe ile temaslarına hız verdiği öğrenildi. F.Bahçe'nin ekibi ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Alpaslan'da ısrarcı olduğu ve başarılı oyuncuya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için tüm kozlarını oynadığı belirtildi.

    TOP TEKNİĞİ YÜKSEK
    Geçmişte orta sahada da görev yapan Alpaslan topu oyuna sokmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki stoper bu sezon 18 maçta 3 kez de ağları sarstı.



    STOPERDE ZİRVEYE ÇIKTI
    Alpaslan stoper mevkisinde ortaya koyduğu performansla büyük takımların radarına girdi. Adı ile de anılıyor.

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