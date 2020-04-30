Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk için gaza bastı… Kadrosunu kaliteli bir yerli stoperle takviye etmek isteyen Kanarya'nın 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe ile temaslarına hız verdiği öğrenildi. F.Bahçe'nin İzmir ekibi ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Alpaslan'da ısrarcı olduğu ve başarılı oyuncuya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için tüm kozlarını oynadığı belirtildi.
TOP TEKNİĞİ YÜKSEK
Geçmişte orta sahada da görev yapan Alpaslan topu oyuna sokmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki stoper bu sezon 18 maçta 3 kez de ağları sarstı.
STOPERDE ZİRVEYE ÇIKTI
Alpaslan stoper mevkisinde ortaya koyduğu performansla büyük takımların radarına girdi. Adı Galatasaray ile de anılıyor.
TOP TEKNİĞİ YÜKSEK
Geçmişte orta sahada da görev yapan Alpaslan topu oyuna sokmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki stoper bu sezon 18 maçta 3 kez de ağları sarstı.
STOPERDE ZİRVEYE ÇIKTI
Alpaslan stoper mevkisinde ortaya koyduğu performansla büyük takımların radarına girdi. Adı Galatasaray ile de anılıyor.