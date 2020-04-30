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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    Fenerbahçe, 'nın ikizi Kerim Alıcı için ile temasa geçti

    2018 yılında 'dan 'yı eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ine de göz dikti. Sarı-Lacivertliler'in sağ bekte oynayan Kerim için kulübü Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi.

    Fenerbahçe Kerim için 'Alıcı'
    2018 yılında 'dan 'yı eden Fenerbahçe, genç oyuncunun ine de göz dikti. Sarı-Lacivertliler'in sağ bekte oynayan Kerim için kulübü Altınordu ile temasa geçtiği öğrenildi.

    BARIŞ KİRALANDI
    Bu     transferde Barış Alıcı'yı da Fenerbahçe'ye getiren menajer Ömer Koray Uzun'un devrede olduğu iddia edildi. Fenerbahçe, Kerim'in ikiz kardeşi olan Barış'ı Westerlo'ya kiralamıştı.
    Haberler Spor Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın ikizi Kerim Alıcı için Altınordu ile temasa geçti
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