Son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında klasik haline gelen transfer savaşında 3. raunt başladı. Geçen sezon Emre Akbaba için yapılan kapışmayı Cimbom, bu sezonki Vedat Muriç savaşını ise Kanarya kazanmıştı. Ezeli rakipler bu kez Mert Hakan ve Emre Kılınç için karşı karşıya.
İNDİRİM TALEBİ SIKINTI YARATIYOR
Ocak ayında iki yıldızla prensipte anlaşan Galatasaray kendinden emin. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızın daha önce 'evet' dediği maaşta indirime gitmek istemesi sıkıntı yaratıyor.
KANARYA'NIN KOZU YÜKSEK MAAŞ
Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ise Mert Hakan ve Emre'yi yüksek maaş teklifiyle ikna etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler böylece yılın çalımını atmak istiyor.
HİÇBİR HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK
G.Saray iki oyuncuyla el sıkışsa da yapılan ön anlaşmanın hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Fener bu nedenle transferi bitirebilmek için bütün şartlarını seferber etmiş durumda.
SELÇUK: 8 NUMARA SANA EMANET!
Sezon sonu futbolu bırakmaya hazırlanan Selçuk İnan'ın Mert Hakan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın, Galatasaray'ın ön anlaşma yaptığı Mert Hakan'a "Yeni sezonda 8 numaram sana emanet. Ben bu formayla çok büyük başarılara imza attım. Senin daha önemli başarılar yaşayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.
LİGDE BU SEZONUNUN EN İYİLERİNDEN BİRİ
Sezonun flaş takımı Sivasspor'un orta alandaki yıldızı olan Mert Hakan Yandaş ortaya koyduğu müthiş istatistiklerle Süper Lig'in en önemli isimleri arasında yer almayı başardı.
İNDİRİM TALEBİ SIKINTI YARATIYOR
Ocak ayında iki yıldızla prensipte anlaşan Galatasaray kendinden emin. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızın daha önce 'evet' dediği maaşta indirime gitmek istemesi sıkıntı yaratıyor.
KANARYA'NIN KOZU YÜKSEK MAAŞ
Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ise Mert Hakan ve Emre'yi yüksek maaş teklifiyle ikna etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler böylece yılın çalımını atmak istiyor.
HİÇBİR HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK
G.Saray iki oyuncuyla el sıkışsa da yapılan ön anlaşmanın hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Fener bu nedenle transferi bitirebilmek için bütün şartlarını seferber etmiş durumda.
SELÇUK: 8 NUMARA SANA EMANET!
Sezon sonu futbolu bırakmaya hazırlanan Selçuk İnan'ın Mert Hakan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın, Galatasaray'ın ön anlaşma yaptığı Mert Hakan'a "Yeni sezonda 8 numaram sana emanet. Ben bu formayla çok büyük başarılara imza attım. Senin daha önemli başarılar yaşayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.
LİGDE BU SEZONUNUN EN İYİLERİNDEN BİRİ
Sezonun flaş takımı Sivasspor'un orta alandaki yıldızı olan Mert Hakan Yandaş ortaya koyduğu müthiş istatistiklerle Süper Lig'in en önemli isimleri arasında yer almayı başardı.