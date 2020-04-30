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    • Spor
    • 30.04.2020 Gazete
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    Dev derbide 3. raunt! ve şimdi de ve için karşı karşıya...

    Geçen sezon Akbaba, bu sezon ise için kapışan şimdi de Emre Kılınç ve için karşı karşıya. İki yıldızla prensipte anlaşan Cimbom kendinden emin… Fener ise daha yüksek maaş teklif ederek yılın çalımını atmak istiyor.

    Dev derbide 3. raunt
    Son yıllarda ve arasında klasik haline gelen savaşında 3. raunt başladı. Geçen sezon Akbaba için yapılan kapışmayı Cimbom, bu sezonki savaşını ise Kanarya kazanmıştı. bu kez ve Emre Kılınç için karşı karşıya.

    İNDİRİM TALEBİ SIKINTI YARATIYOR
    Ocak ayında iki yıldızla prensipte anlaşan Galatasaray kendinden emin. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın iki yıldızın daha önce 'evet' dediği maaşta indirime gitmek istemesi sıkıntı yaratıyor.



    KANARYA'NIN KOZU YÜKSEK MAAŞ
    Yeni sezonda çok iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe ise Mert Hakan ve Emre'yi yüksek maaş teklifiyle ikna etmeyi planlıyor. Sarı-Lacivertliler böylece yılın çalımını atmak istiyor.

    HİÇBİR HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK
    G.Saray iki oyuncuyla el sıkışsa da yapılan ön anlaşmanın hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Fener bu nedenle transferi bitirebilmek için bütün şartlarını seferber etmiş durumda.



    SELÇUK: 8 NUMARA SANA EMANET!
    Sezon sonu futbolu bırakmaya hazırlanan 'ın Mert Hakan'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldızın, Galatasaray'ın ön anlaşma yaptığı Mert Hakan'a "da 8 numaram sana emanet. Ben bu formayla çok büyük başarılara imza attım. Senin daha önemli başarılar yaşayacağına inanıyorum" dediği öğrenildi.

    LİGDE BU SEZONUNUN EN İYİLERİNDEN BİRİ
    Sezonun flaş takımı Sivasspor'un orta alandaki yıldızı olan Mert Hakan Yandaş ortaya koyduğu müthiş istatistiklerle 'in en önemli isimleri arasında yer almayı başardı.

    Haberler Spor Dev derbide 3. raunt! Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Emre ve Mert Hakan için karşı karşıya...
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