



Son iki sezonda önce Emre Akbaba ardından da Vedat Muriç için müthiş bir transfer savaşı veren Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya… İddialara göre Sarı-Lacivertliler ezeli rakibinin her konuda anlaşmaya vardığı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için harekete geçti.



SON GELİŞMEYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın salgının etkilerini gerekçe göstererek iki futbolcu ile ocak ayında yaptığı ön anlaşmalarda indirip talep etmesini fırsat bilerek temaslara start verdi.