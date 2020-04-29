Spor dünyasında corona günlüğü

Dünya coronavirüs belasından kurtulmak için seferber olurken yurt dışında ve ülkemizde forma giyen futbolcular sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürüyor. Talisca evde vakit geçirirken hayranlarına mesaj yolladı. Trabzon kalecisi Uğurcan Çakır alışveriş yaparken fotoğrafını paylaştı.
TALISCA
Brezilyalı yıldız, 'Evde Kal' mesajı verdi. Sambacının fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı…
UĞURCAN
Trabzon'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır alış veriş yaparken maske takmayı ihmal etmiyor.
SUAREZ
Uruguaylı yıldız karantina günlerinde herkesin aksine saçlarını uzattı... Yeni imaj yaptı…
DENİZ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Deniz Türüç karantinada 5 kilo verdi. Oldukça fit görünüyor.
MORITZ
Ülkemizde forma giyen Arjantinli Andre Moritz yeni imajını sosyal medya üzerinden paylaştı.
MANE
Liverpool'un yardımsever yıldızı Sadio Mane çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor…
TALISCA
Brezilyalı yıldız, 'Evde Kal' mesajı verdi. Sambacının fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı…
UĞURCAN
Trabzon'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır alış veriş yaparken maske takmayı ihmal etmiyor.
SUAREZ
Uruguaylı yıldız karantina günlerinde herkesin aksine saçlarını uzattı... Yeni imaj yaptı…
DENİZ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Deniz Türüç karantinada 5 kilo verdi. Oldukça fit görünüyor.
MORITZ
Ülkemizde forma giyen Arjantinli Andre Moritz yeni imajını sosyal medya üzerinden paylaştı.
MANE
Liverpool'un yardımsever yıldızı Sadio Mane çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor…