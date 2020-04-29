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    • Spor
    • 29.04.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Dünya coronavirüs belasından kurtulmak için seferber olurken yurt dışında ve ülkemizde forma giyen futbolcular hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürüyor. evde vakit geçirirken hayranlarına mesaj yolladı. Trabzon kalecisi alışveriş yaparken fotoğrafını paylaştı.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Dünya coronavirüs belasından kurtulmak için seferber olurken yurt dışında ve ülkemizde forma giyen futbolcular hesaplarından paylaşım yapmayı sürdürüyor. evde vakit geçirirken hayranlarına mesaj yolladı. Trabzon kalecisi alışveriş yaparken fotoğrafını paylaştı.



    TALISCA
    Brezilyalı yıldız, 'Evde Kal' mesajı verdi. Sambacının fotoğrafı paylaşım rekoru kırdı…



    UĞURCAN
    Trabzon'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır alış veriş yaparken maske takmayı ihmal etmiyor.



    SUAREZ
    Uruguaylı yıldız karantina günlerinde herkesin aksine saçlarını uzattı... yaptı…



    DENİZ
    'nin yıldız oyuncusu Deniz Türüç karantinada 5 kilo verdi. Oldukça fit görünüyor.



    MORITZ
    Ülkemizde forma giyen Arjantinli Andre Moritz yeni imajını sosyal medya üzerinden paylaştı.



    MANE
    'un yardımsever yıldızı çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor…
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