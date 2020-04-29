Hakemlerin bu kadar tartışıldığı dönemde, 18 Mayıs 2018'deki ölümü sonrası zamanındaki ününe, etkisine göre zaman içinde unutulduğunu anladığım "Kırmızı Kartların Efendisi" Doğan Babacan'ı hatırlamıştım. 1974'te o zamanki adıyla Batı Almanya'da düzenlenen Kupa'da Türk Hakemi Doğan Babacan da görev almıştı ve verdiği kararla adeta yer yerinden oynamıştı. Onca yıl sonra bile Babacan denince ilk akla gelen maç o turnuvada oynanan Batı-Almanya Şili karşılaşmasıdır.
İLKLERİN ADAMI OLDU
Statü gereği 14 Haziran 1974'te başlayan kupanın açılış maçını ev sahibi takım Almanya oynayacaktı, rakibi ise Şili'ydi. Almanya 18. Dakikada Paul Breitner'in golüyle 1-0 öne geçti. Şili, beraberlik golü ararken oyunu da sertleştirdi ve sonunda da Hakem Doğan Babacan, Almanların ünlü sağ beki Berti Vogst'a çok sert giren Carlos Caszely'e 67. Dakikada kırmızı kart gösterdi. Bu kart Dünya Kupası'nda çıkan ilk kırmızı karttı. Ondan önce sahadan atılanlar olmamış mıydı, elbette olmuştu ama kartla atılmamışlardı. Futbol'da sarı ve kırmızı kart gösterme uygulaması ilk kez 1970 Dünya Kupası esnasında başladı. Ondan öncesi hatırlayanlar bilecektir, ihraç durumlarında ciddi bir karışıklık yaşanıyordu. Mesela seyirci bir futbolcunun oyundan atıldığını sahadan çıkana kadar anlayamazdı. 1966 Dünya Kupası maçında meşhur olaylı İngiltere-Arjantin maçından sonra kimin ihtar aldığı, kimin atıldığı konusunda hakem raporuyla yaşananlar arasında bir çelişki çıkınca dönemin ünlü hakemi Ken Aston, trafik ışıklarından esinlenerek bu kart fikrini ortaya atmış ve kabul görmüştü. 1970 Dünya Kupası'nda kimse sahadan atılmayınca kırmızı kart da çıkmamıştı doğal olarak. Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart çıkaran Doğan Babacan 1930'da uzun yıllar Sibirya'da savaş esiri kalmış subay bir babanın oğlu olarak Beşiktaş'ta doğdu. 16 Yaşındayken Beşiktaş genç takımında oynamaya başladı. Ücret anlaşmazlığı yüzünden Beşiktaş'tan ayrılarak Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Beyoğluspor'da oynadı. Çok erken yaşta sakatlanarak futbolculuk hayatını kapattı.
KASTI TEKMEYİ AFFETMEZDİ
1955'te Hakemliğe başladı. 1966'da FIFA kokartı taktı. 1972 Münih Olimpiyatları'nda düdük çalarak, olimpiyatlarda maç yöneten ilk Türk hakemi oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı sonrasında 1978'dehakemliği bıraktı. Hakem hocalığı yaptı ve Merkez Hakem Komitesi'nde üye ve başkan olarak görev aldı. Doğan Babacan'ı efsane yapan olgu belki de 60'dan fazla uluslararası maç yönetmesinden çok hakemlikteki otoriter tavrı ve kırmızı karta çok başvurması oldu. Bu yüzden de hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok ses getiren kararlara imza attı. Aslında Doğan Babacan'ın Dünya Kupası öncesi 10 Nisan 1974'te yönettiği Celtic- Atletico Madrid UEFA kupası maçındaki kartları, kasti faullere karşı tavrını da dünyaya göstermişti. Atletico Madrid'li 3 oyuncuya kırmızı kart göstermesi Avrupa'da büyük yankı uyandırmış, İspanyolları da adeta kızgınlıktan çılgına çevirmişti. Doğan Babacan'ın sert, taviz vermez ve kasıtlı faulleri affetmeyen tavrı yurt içinde de pek çok kez olay yaratmış, kendisine de darp dâhil her tür saldırı yapılmıştı. Örneğin 1966'da oynanan İzmirspor- Altay maçında İzmirsporlu bir oyuncuyu sahadan atması sonucu yönetici ve taraftarlar saldırmış ve ağır bir şekilde darp edilmişti. Babacan'ın şikâyeti sonucu yarıda kalan maçtan sonra üç kişi gözaltına alınmıştı. Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanan bir maç esnasında sahaya atlayan bir Galatasaraylı seyircinin saldırısına uğradıktan sonra verdiği demeçte "Benim Beşiktaşlı olduğumu herkes bilir ama bu durum asla maçın idaresine yansımaz" demişti.
Hakemlik mesleğinin duayeni kabul edilen ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Doğan Babacan sertliğe ve özellikle kasti tekmelere karşı hiç taviz vermezdi. Doğan Babacan maç yönettiğinde futbol kasapları rahatsız olurdu.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 13
İLKLERİN ADAMI OLDU
Statü gereği 14 Haziran 1974'te başlayan kupanın açılış maçını ev sahibi takım Almanya oynayacaktı, rakibi ise Şili'ydi. Almanya 18. Dakikada Paul Breitner'in golüyle 1-0 öne geçti. Şili, beraberlik golü ararken oyunu da sertleştirdi ve sonunda da Hakem Doğan Babacan, Almanların ünlü sağ beki Berti Vogst'a çok sert giren Carlos Caszely'e 67. Dakikada kırmızı kart gösterdi. Bu kart Dünya Kupası'nda çıkan ilk kırmızı karttı. Ondan önce sahadan atılanlar olmamış mıydı, elbette olmuştu ama kartla atılmamışlardı. Futbol'da sarı ve kırmızı kart gösterme uygulaması ilk kez 1970 Dünya Kupası esnasında başladı. Ondan öncesi hatırlayanlar bilecektir, ihraç durumlarında ciddi bir karışıklık yaşanıyordu. Mesela seyirci bir futbolcunun oyundan atıldığını sahadan çıkana kadar anlayamazdı. 1966 Dünya Kupası maçında meşhur olaylı İngiltere-Arjantin maçından sonra kimin ihtar aldığı, kimin atıldığı konusunda hakem raporuyla yaşananlar arasında bir çelişki çıkınca dönemin ünlü hakemi Ken Aston, trafik ışıklarından esinlenerek bu kart fikrini ortaya atmış ve kabul görmüştü. 1970 Dünya Kupası'nda kimse sahadan atılmayınca kırmızı kart da çıkmamıştı doğal olarak. Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kart çıkaran Doğan Babacan 1930'da uzun yıllar Sibirya'da savaş esiri kalmış subay bir babanın oğlu olarak Beşiktaş'ta doğdu. 16 Yaşındayken Beşiktaş genç takımında oynamaya başladı. Ücret anlaşmazlığı yüzünden Beşiktaş'tan ayrılarak Karşıyaka, Kasımpaşa, Emniyet ve Beyoğluspor'da oynadı. Çok erken yaşta sakatlanarak futbolculuk hayatını kapattı.
KASTI TEKMEYİ AFFETMEZDİ
1955'te Hakemliğe başladı. 1966'da FIFA kokartı taktı. 1972 Münih Olimpiyatları'nda düdük çalarak, olimpiyatlarda maç yöneten ilk Türk hakemi oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı sonrasında 1978'dehakemliği bıraktı. Hakem hocalığı yaptı ve Merkez Hakem Komitesi'nde üye ve başkan olarak görev aldı. Doğan Babacan'ı efsane yapan olgu belki de 60'dan fazla uluslararası maç yönetmesinden çok hakemlikteki otoriter tavrı ve kırmızı karta çok başvurması oldu. Bu yüzden de hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok ses getiren kararlara imza attı. Aslında Doğan Babacan'ın Dünya Kupası öncesi 10 Nisan 1974'te yönettiği Celtic- Atletico Madrid UEFA kupası maçındaki kartları, kasti faullere karşı tavrını da dünyaya göstermişti. Atletico Madrid'li 3 oyuncuya kırmızı kart göstermesi Avrupa'da büyük yankı uyandırmış, İspanyolları da adeta kızgınlıktan çılgına çevirmişti. Doğan Babacan'ın sert, taviz vermez ve kasıtlı faulleri affetmeyen tavrı yurt içinde de pek çok kez olay yaratmış, kendisine de darp dâhil her tür saldırı yapılmıştı. Örneğin 1966'da oynanan İzmirspor- Altay maçında İzmirsporlu bir oyuncuyu sahadan atması sonucu yönetici ve taraftarlar saldırmış ve ağır bir şekilde darp edilmişti. Babacan'ın şikâyeti sonucu yarıda kalan maçtan sonra üç kişi gözaltına alınmıştı. Beşiktaş-Galatasaray arasında oynanan bir maç esnasında sahaya atlayan bir Galatasaraylı seyircinin saldırısına uğradıktan sonra verdiği demeçte "Benim Beşiktaşlı olduğumu herkes bilir ama bu durum asla maçın idaresine yansımaz" demişti.
Hakemlik mesleğinin duayeni kabul edilen ve geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Doğan Babacan sertliğe ve özellikle kasti tekmelere karşı hiç taviz vermezdi. Doğan Babacan maç yönettiğinde futbol kasapları rahatsız olurdu.
TAYFUN ER YAZIYOR - PORTRELER / 13