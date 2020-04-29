Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi; Lens, Ljajic ve Vida'nın yüksek ücretler aldığına değinerek, "Bunlar benim oyuncularım. İndirim yapmalarını istiyorum. Bu olmayacaksa gitsinler. Onun dışında başka şansım yok. Bu rakamları ödememiz mümkün değil" dedi.
KASAYA PARA GİRMİYOR
Corona öncesi ve sonrasında kendileri için bir fark olmadığını söyleyen Çebi, " Kasaya bir kuruş para girmiyor. Bana güçlü başkansın öde diyorlar. Bugün ödeyeyim, yarın ödeyeyim ama daha ne zamana kadar ben ödeyeyim" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANIMIZ UĞRAŞIYOR
Yıllık 450 milyon 450 faiz ödemesi olduğunu hatırlatan Çebi, "Bu krizden sonra inşallah faizler artmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için uğraşıyor. Bankalar Birliği ile yeni bir anlaşma için güncelleme talep ettik" dedi.
TRABZON'A MESAJ
Ligin iptal edilmesini isteyince Trabzonsporlu taraftarların kendisine kızdığını belirten Çebi, "Şu anda lig tescil edilirse şampiyonluk yıllarca tartışılır" dedi.
TALISCA İÇİN BİR GİRİŞİMİMİZ YOK
Çebi, Talisca ile ilgili bir girişimleri olmadığını da vurgulayarak, "Buradaki ücretlerle oynayacaksa buyursun gelsin" diye konuştu.
HENÜZ KİMSEYLE GÖRÜŞME OLMADI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile henüz görüşmediklerini ifade etti. Çebi, "Elbette görüşeceğiz. Şartlarda anlaşırsak onlarla da devam edeceğiz. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onlar da bunu bilmek zorunda" dedi.
KASAYA PARA GİRMİYOR
Corona öncesi ve sonrasında kendileri için bir fark olmadığını söyleyen Çebi, " Kasaya bir kuruş para girmiyor. Bana güçlü başkansın öde diyorlar. Bugün ödeyeyim, yarın ödeyeyim ama daha ne zamana kadar ben ödeyeyim" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANIMIZ UĞRAŞIYOR
Yıllık 450 milyon 450 faiz ödemesi olduğunu hatırlatan Çebi, "Bu krizden sonra inşallah faizler artmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için uğraşıyor. Bankalar Birliği ile yeni bir anlaşma için güncelleme talep ettik" dedi.
TRABZON'A MESAJ
Ligin iptal edilmesini isteyince Trabzonsporlu taraftarların kendisine kızdığını belirten Çebi, "Şu anda lig tescil edilirse şampiyonluk yıllarca tartışılır" dedi.
TALISCA İÇİN BİR GİRİŞİMİMİZ YOK
Çebi, Talisca ile ilgili bir girişimleri olmadığını da vurgulayarak, "Buradaki ücretlerle oynayacaksa buyursun gelsin" diye konuştu.
HENÜZ KİMSEYLE GÖRÜŞME OLMADI
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba ile henüz görüşmediklerini ifade etti. Çebi, "Elbette görüşeceğiz. Şartlarda anlaşırsak onlarla da devam edeceğiz. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onlar da bunu bilmek zorunda" dedi.