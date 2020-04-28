Beşiktaş gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sergen Yalçın'ın yönetimle görüşerek kanatların güçlendirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine kollar sıvandı. Listede Cabot, Elia ve Gyasi var.
EN AZ 2'Sİ ALINACAK
Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.
GYASI'NİN 1 YILI DAHA VAR
Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü.
SERGEN YALÇIN'IN ONAYI ŞART
Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Sergen Yalçın'ın da onay vermesi üzerine bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.
NURULLAH SEFERBERLİĞİ
Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Karadeniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
EN AZ 2'Sİ ALINACAK
Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.
GYASI'NİN 1 YILI DAHA VAR
Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü.
SERGEN YALÇIN'IN ONAYI ŞART
Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Sergen Yalçın'ın da onay vermesi üzerine bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.
NURULLAH SEFERBERLİĞİ
Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Karadeniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.