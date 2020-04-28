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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    kanatlanacak! 'ın listesinde Cabot, ve Gyasi var...

    Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini etmeyi planladığı ortaya çıktı.

    Kartal kanatlanacak
    Beşiktaş gelecek sezonun planlamasını yapıyor. 'ın yönetimle görüşerek kanatların güçlendirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine kollar sıvandı. Listede Cabot, Elia ve Gyasi var.

    EN AZ 2'Sİ ALINACAK
    Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini etmeyi planladığı ortaya çıktı.



    GYASI'NİN 1 YILI DAHA VAR
    Bu oyunculardan 'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü.



    SERGEN YALÇIN'IN ONAYI ŞART
    Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Sergen Yalçın'ın da onay vermesi üzerine bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.

    NURULLAH SEFERBERLİĞİ
    Beşiktaş'ın 'un genç kalecisi Nurullah Aslan için kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
    Haberler Spor Kartal kanatlanacak! Beşiktaş'ın listesinde Cabot, Eljero Elia ve Gyasi var...
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