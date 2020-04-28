



BJELICA HENÜZ İKNA EDİLEMEDİ

Son olarak ise Nenad Bjelica ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi henüz Hırvat hocayı da ikna edebilmiş değil. Yaşanan bu belirsizlik taraftarları da isyan noktasına getirmiş durumda.