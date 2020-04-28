Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtta karantinada bulunan Berke Özer ve Alexander Sörloth ile telefonda görüştü. Futbol kariyerini Belçika ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak sürdüren Fenerbahçeli Berke Özer Gümüşhane'de, Trabzonsporlu Sörloth ise Trabzon'da karantina altına bulunuyor. Bakan'ın telefonu iki yıldıza da büyük moral oldu.
YURDA FORMA YAĞDI!
Trabzon, Alexander Sörloth'un kaldığı yurda yoğun ilgi dolayısıyla çok sayıda Bordo- Mavili forma gönderdi.
YURDA FORMA YAĞDI!
Trabzon, Alexander Sörloth'un kaldığı yurda yoğun ilgi dolayısıyla çok sayıda Bordo- Mavili forma gönderdi.