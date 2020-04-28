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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    ve 'a Bakan Kasapoğlu'ndan 'moral' telefonu

    Gençlik ve , yurtta karantinada bulunan ve ile telefonda görüştü. kariyerini ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak sürdüren Fenerbahçeli Berke Özer 'de, sporlu Sörloth ise Trabzon'da karantina altına bulunuyor. Bakan'ın telefonu iki yıldıza da büyük moral oldu.

    İki yıldıza bakan morali
    Gençlik ve , yurtta karantinada bulunan ve ile telefonda görüştü. kariyerini ekiplerinden Westerlo takımında kiralık olarak sürdüren Fenerbahçeli Berke Özer 'de, sporlu Sörloth ise Trabzon'da karantina altına bulunuyor. Bakan'ın telefonu iki yıldıza da büyük moral oldu.



    YURDA FORMA YAĞDI!
    Trabzon, Alexander Sörloth'un kaldığı yurda yoğun ilgi dolayısıyla çok sayıda Bordo- Mavili forma gönderdi.
    Haberler Spor Berke Özer ve Alexander Sörloth'a Bakan Kasapoğlu'ndan 'moral' telefonu
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