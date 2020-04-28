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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    Babel’e takım aranıyor

    Sezonun ikinci yarısında kiralandığı Ajax'ta yeni sezonda düşünülmeyen Ryan Babel'e Galatasaray takım arıyor. Cimbom 2.5 milyon Euro maaşı olan 32 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz göndermeyi göze almış durumda.

    Babel’e takım aranıyor
    Sezonun ikinci yarısında kiralandığı Ajax'ta yeni sezonda düşünülmeyen Ryan Babel'e Galatasaray takım arıyor. Cimbom 2.5 milyon Euro maaşı olan 32 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz göndermeyi göze almış durumda.

    NAGATOMO İTALYA YOLCUSU
    G.Saray'lı Yuto Nagatomo'nun İtalya ligi ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi. Japon oyuncunun, Çizme'ye geri dönmesi bekleniyor.
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