Babel’e takım aranıyor

NAGATOMO

ikinci yarısında kiralandığı Ajax'ta yeni sezonda düşünülmeyen Ryan Babel'e Galatasaray takım arıyor. Cimbom 2.5 milyon Euro maaşı olan 32 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz göndermeyi göze almış durumda.Yuto Nagatomo'nun İtalya ligi ekiplerinden Bologna ile görüştüğü iddia edildi. Japon oyuncunun, Çizme'ye geri dönmesi bekleniyor.