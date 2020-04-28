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    • Spor
    • 28.04.2020 Gazete
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    Andone’nin yerine ! , İsviçreli golcüye kanca attı...

    Florin Andone ile yolları ayıracak olan , 'da forma giyen 'yi etmek istiyor. Hedef genç golcüyü kiralamak.

    Andone’nin yerine Ajeti
    Galatasaray'dan forvet harekatı… Andone'nin kiralık sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Rumen forvetin yerine 'da forma giyen Albian Ajeti'yi listesinin başına yazdı. Sezonun sona ermesiyle Arnavut asıllı İsviçreli forvet için harekete geçilecek.

    KİRALANMASI HEDEFLENİYOR
    Sezon başında 8.7 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Ajeti, İngiliz ekibinde bekleneni veremedi. Cimbom, kulübünde gözden golcü oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.



    GELECEK VAAT EDİYOR
    23 yaşındaki yıldız golcü Ajeti, potansiyeli yüksek bir futbolcu. Transferin gerçekleşmesi durumunda İsviçreli forvetin kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklenilmesi hedefleniyor.

    SMOLOV&DABBUR ÖNERİLDİ
    Forvet arayan G.Saray'a ayrıca Lokomtiv 'dan Fedor Smolov ve Hoffenheim'den Munnas Dabbur da önerildi. Ajeti'den sonuç alınamazsa iki isimden biri değerlendirmeye alınacak.



    Basel'de büyük bir çıkış yakalayan ve West Ham'a giden Ajeti, İngiliz ekibinde kendini gösteremedi.
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