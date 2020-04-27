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    • Spor
    • 27.04.2020 Gazete
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    Yönetimden Hasan Ali’ye rest

    Sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek olan 'ın ismi bir süredir ile anılıyor… Milli futbolcunun menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için Sarı-Lacivertliler'e talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.

    Yönetimden Hasan Ali’ye rest
    Sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek olan 'ın ismi bir süredir ile anılıyor… Milli futbolcunun menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için Sarı-Lacivertliler'e talepte bulunduğu ortaya çıktı. Ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor.
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