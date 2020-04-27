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    • 27.04.2020 23:07
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    Son dakika: yöneticisinden flaş Kovid-19 önerisi: Tüküren futbolcuya gösterilsin

    Son dakika haberine göre, Başkanı Michel D’Hooghe, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara gösterilmesini önerdi.

    FIFA yöneticisinden flaş Kovid-19 önerisi

    Başkanı Michel D'Hooghe, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara gösterilmesini önerdi.

    D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

    SARI KARTLA CEZALANDIRILABİLİR
    Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

    Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.


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