Corona salgını nedeniyle durdurulan liglerin durumu dün çok kritik bir zirvede masaya yatırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarının katıldığı video konferanstan, "12 Haziran'da topbaşı" fikri çıktı.
ANTALYA PROJESİ KABUL EDİLMEDİ
Ortaya atılan muhtemel senaryoya göre tüm liglerin 26 Temmuz'da bitirilmesi planlanıyor… Ayrıca maçların takımların kendi şehirlerinde oynanması konusunda görüş birliğine varıldı.
BİLİM KURULU'NUN FİKRİ ÇOK ÖNEMLİ
Ancak kesin karar bu ay sonunda Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından verilecek. Maçların seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı da bu zirvenin ardından kesinleşecek.
KUPA MAÇLARI DA AYNI DÖNEMDE
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil 'seyircisiz' ihtimalinin daha ağır bastığını dile getirdi. Sepil, "Kalan 3 kupa maçının da aynı tarihler arasında oynanması planlanıyor" dedi.
KASAPOĞLU: ÖNCELİK LİGLERİ BİTİRMEK
Bazı kulüp başkanlarının maçların başlaması konusunda endişelerini dile getirdiği fakat Bakan Kasapoğlu'nun liglerin tamamlanması konusunda kesin bir duruş sergilediği öğrenildi.
Bakan Kasapoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada amatör branşların desteklenmesi konusunda proje üreteceklerini söyledi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da toplantıda yer aldı.
ANTALYA PROJESİ KABUL EDİLMEDİ
Ortaya atılan muhtemel senaryoya göre tüm liglerin 26 Temmuz'da bitirilmesi planlanıyor… Ayrıca maçların takımların kendi şehirlerinde oynanması konusunda görüş birliğine varıldı.
BİLİM KURULU'NUN FİKRİ ÇOK ÖNEMLİ
Ancak kesin karar bu ay sonunda Bilim Kurulu ile yapılacak toplantının ardından verilecek. Maçların seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı da bu zirvenin ardından kesinleşecek.
KUPA MAÇLARI DA AYNI DÖNEMDE
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil 'seyircisiz' ihtimalinin daha ağır bastığını dile getirdi. Sepil, "Kalan 3 kupa maçının da aynı tarihler arasında oynanması planlanıyor" dedi.
KASAPOĞLU: ÖNCELİK LİGLERİ BİTİRMEK
Bazı kulüp başkanlarının maçların başlaması konusunda endişelerini dile getirdiği fakat Bakan Kasapoğlu'nun liglerin tamamlanması konusunda kesin bir duruş sergilediği öğrenildi.
Bakan Kasapoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada amatör branşların desteklenmesi konusunda proje üreteceklerini söyledi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da toplantıda yer aldı.