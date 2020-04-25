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    • Spor
    • 25.04.2020 Gazete
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    ve kulüp başkanlarının yaptığı zirveden futbolun başlaması için tarih çıktı

    4 saat süren toplantıdan “’da topbaşı” fikri çıktı. Ancak kesin karar ay sonu ile yapılacak görüşmenin ardından verilecek. Maçların takımların bulunduğu şehirlerde oynanacağı belirtilirken, 'seyircili-seyircisiz' konusunun daha sonra masaya yatırılacağı da açıklandı.

    Muhtemel senaryo: 12 Haziran'da top başı
    Corona salgını nedeniyle durdurulan liglerin durumu dün çok kritik bir zirvede masaya yatırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve tüm kulüplerinin başkanlarının katıldığı video konferanstan, "'da topbaşı" fikri çıktı.

    ANTALYA PROJESİ KABUL EDİLMEDİ
    Ortaya atılan muhtemel senaryoya göre tüm liglerin 26 Temmuz'da bitirilmesi planlanıyor… Ayrıca maçların takımların kendi şehirlerinde oynanması konusunda görüş birliğine varıldı.

    BİLİM KURULU'NUN FİKRİ ÇOK ÖNEMLİ
    Ancak kesin karar bu ay sonunda ile yapılacak toplantının ardından verilecek. Maçların seyircili mi, seyircisiz mi oynanacağı da bu zirvenin ardından kesinleşecek.

    KUPA MAÇLARI DA AYNI DÖNEMDE
    Kulüpler Birliği Başkanı 'seyircisiz' ihtimalinin daha ağır bastığını dile getirdi. Sepil, "Kalan 3 kupa maçının da aynı tarihler arasında oynanması planlanıyor" dedi.



    KASAPOĞLU    : ÖNCELİK LİGLERİ BİTİRMEK
    Bazı kulüp başkanlarının maçların başlaması konusunda endişelerini dile getirdiği fakat 'nun liglerin tamamlanması konusunda kesin bir duruş sergilediği öğrenildi.

    Bakan Kasapoğlu toplantı öncesi yaptığı açıklamada amatör branşların desteklenmesi konusunda proje üreteceklerini söyledi.



    TFF Başkanı Nihat Özdemir ve 1. Başkan Vekili da toplantıda yer aldı.

    Haberler Spor Bakan Kasapoğlu ve Süper Lig kulüp başkanlarının yaptığı zirveden futbolun başlaması için tarih çıktı
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