Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı Allah aşkına?" dedi.
Başkan Ağaoğlu, "Coronavirüsün belini bükersek, haziran ayının belki 7'si, belki 10'u, liglere başlayabileceğimiz bir konuma geliriz. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz. Biz hep şunu söyledik, 'Bunun kararını verecek olan devlettir" dedi.
Başkan Ağaoğlu, "Coronavirüsün belini bükersek, haziran ayının belki 7'si, belki 10'u, liglere başlayabileceğimiz bir konuma geliriz. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz. Biz hep şunu söyledik, 'Bunun kararını verecek olan devlettir" dedi.