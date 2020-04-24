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    • Spor
    • 24.04.2020 Gazete
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    Başkanı : Bu söylenecek laf mı aşkına!

    Başkanı , “2 gün önce bir kulübün yöneticisi, ‘Bu sene ligler yok sayılsın ’ diyor. Bu söylenecek laf mı aşkına?” dedi.

    Bu söylenecek laf mı Allah aşkına!
    Başkanı dün çarpıcı açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Trabzonspor kulübünün hiçbir yöneticisi, 'Bu şartlarda ligler oynanmaz, ligler tescil edilsin' demedi. 2 gün önce bir kulübün yöneticisi, 'Bu sene ligler yok sayılsın' diyebiliyor. Bu söylenecek laf mı aşkına?" dedi.



    Başkan Ağaoğlu, "Coronavirüsün belini bükersek, haziran ayının belki 7'si, belki 10'u, liglere başlayabileceğimiz bir konuma geliriz. Virüsün seyrine göre, devletin vereceği karar neyse biz ona hazırız. Onu uygularız, yardımcı da oluruz. Biz hep şunu söyledik, 'Bunun kararını verecek olan devlettir" dedi.
    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bu söylenecek laf mı Allah aşkına!
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