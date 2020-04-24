Spor dünyasında 23 Nisan coşkusu

Kulüplerimiz ve sporcularımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra futbol ve diğer branştaki kulüplerimiz mesajlarıyla coşkuya ortak oldu. Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 520 kilogram ağırlığındaki pankartla kutladı. Roma'da futbol hayatını sürdüren milli oyuncu Cengiz Ünder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayınladığı bir video ile kutlayarak, 100 okula 11'er tane futbol topu hediye edeceğini açıkladı.
STADLARDA MARŞIMIZ ÇALINDI
23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla statlarda İstiklal Marşı çalındı. Kulüplerimizin hareketi büyük alkış topladı.
Fenerbahçe Stadı'na dev pankart asıldı... 95 metre genişliğe ve 520 kg. ağırlığa sahip pankartta Atatürk'ün TBMM önünde bulunan fotoğrafı yer alıyor.
F.Bahçeli basketbolcu Nando de Colo çocuklarıyla birlikte video hazırladı ve bayramı kutladı.
Trabzon'un yıldızı Sosa kızlarıyla birlikte evinden paylaşım yaptı. Tangocu, bayramın coşkusunu yaşayanlardandı.
Cenk Tosun, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ailesiyle poz verdi. Bu fotoğraf paylaşım rekoru kırdı…
STADLARDA MARŞIMIZ ÇALINDI
23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla statlarda İstiklal Marşı çalındı. Kulüplerimizin hareketi büyük alkış topladı.
Fenerbahçe Stadı'na dev pankart asıldı... 95 metre genişliğe ve 520 kg. ağırlığa sahip pankartta Atatürk'ün TBMM önünde bulunan fotoğrafı yer alıyor.
F.Bahçeli basketbolcu Nando de Colo çocuklarıyla birlikte video hazırladı ve bayramı kutladı.
Trabzon'un yıldızı Sosa kızlarıyla birlikte evinden paylaşım yaptı. Tangocu, bayramın coşkusunu yaşayanlardandı.
Cenk Tosun, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ailesiyle poz verdi. Bu fotoğraf paylaşım rekoru kırdı…