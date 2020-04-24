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    • Spor
    • 24.04.2020 Gazete
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    : Devletimiz sağ olsun var olsun

    Westerlo'da kiralık oynayan kaleci , gözetim altında tutulduğu 'de kaldığı yurtta, çektiği videoyla bu imkanı kendilerine sağlayan Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.



    Westerlo'da kiralık oynayan kaleci Berke Özer, gözetim altında tutulduğu Gümüşhane'de kaldığı yurtta, çektiği videoyla bu imkanı kendilerine sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.




    Türkiye'ye gelmeleri için devletin tüm imkanları sağladığını kaydeden Özer, "Böyle bir süreç olunca devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı. En iyi şekilde, en iyi yolculukla ülkemize döndük. Şimdi Gümüşhane'deyiz. 14 günlük bir karantina sürecimiz olacak. Çok güzel bir yurda geldik. Sağlık ve tüm çalışanların ilgisi çok güzel. İnşallah sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz. Herkese teşekkür ederiz" dedi.



    Berke Özer'e formunu koruması için yurtta spor aletleri verildi...

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