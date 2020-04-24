





Türkiye'ye gelmeleri için devletin tüm imkanları sağladığını kaydeden Özer, "Böyle bir süreç olunca devletimiz sağ olsun bizim için tüm imkanları sağladı. En iyi şekilde, en iyi yolculukla ülkemize döndük. Şimdi Gümüşhane'deyiz. 14 günlük bir karantina sürecimiz olacak. Çok güzel bir yurda geldik. Sağlık ve tüm çalışanların ilgisi çok güzel. İnşallah sağlıklı bir şekilde evimize döneceğiz. Herkese teşekkür ederiz" dedi.