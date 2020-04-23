Başkan Erdoğan'dan 'Evde hareketsiz kalma' mesajı



Cumhurbaşkanı, "Salgın hastalık sebebiyle Euro 2020'nin ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarılar tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.

Konuşmasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, "Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı evde kal hareketsiz kalma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu…Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan, "Güzel günlere dair umudumuzu yineledik" mesajını paylaştı…