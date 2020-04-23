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    • Spor
    • 23.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan'dan 'Evde hareketsiz kalma' mesajı

    , video konferansla yapılan toplantıda topluma egzersiz konusunda destek olunmasını istedi. Erdoğan, "Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı evde kal hareketsiz kalma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" dedi.

    Evde hareketsiz kalma
    , milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi… Gençlik ve Muharrem Kasapoğlu, Başkanı , A Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular toplantıda hazır bulundu. Erdoğan, milli yıldızların topluma egzersiz konusunda destek olmasını istedi.


    Cumhurbaşkanı, "Salgın hastalık sebebiyle Euro 2020'nin ertelenmesini daha iyi hazırlık için fırsata dönüştürmeliyiz. Bugünkü A Milli Takım kadromuzun ülkemize uzun zamandır hasret kaldığı başarılar tattıracak güçlü bir ekip olduğuna yürekten inanıyorum" dedi.




    Konuşmasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Erdoğan, "Salgın hastalık sebebiyle sokaklardaki insan hareketliliğini en aza indirmeye çalışıyoruz. Ancak bu insanlarımızın vücutlarının tamamen hareketsiz kalması anlamına gelmiyor. Evde kalarak da vücudu çalıştırmak mümkündür. Bunun için tüm vatandaşlarımızı evde kal hareketsiz kalma kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu…



    GÜZEL GÜNLERE DAİR UMUDUMUZU YİNELEDİK
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medyadan, "Güzel günlere dair umudumuzu yineledik" mesajını paylaştı…

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