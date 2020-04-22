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    • 22.04.2020 14:21
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    Başkan Erdoğan A oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüştü

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, A oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’de katıldı.

    Başkan Erdoğan A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla görüştü

    Türkiye Cumhurbaşkanı , A oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 13.00'de milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu.


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