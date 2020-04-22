Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında sol bek savaşı çıktı… Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'i takımda tutup, tecrübeli futbolcuyu Alanyaspor'dan Fabrico N'Sakala ile yedeklemek istiyor.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon defansın solunu emanet etmek istediği Caner Erkin ve N'Sakala için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girmesi
Siyah- Beyazlılar'ın işini zorlaştırıyor.
İLK HEDEFLERİ CANER
Bir sol bek transferi yapmayı planlayan F.Bahçe'de de ilk hedef Caner. Kanarya, Caner transferini bitirirse Alanyasporlu N'Sakala'dan vazgeçecek. N'Sakala iki takım için de 2. planda
KARTAL 2'DE 2 HEDEFLİYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği bu transfer savaşında Caner Erkin'le nikah tazeleyip, N'Sakala'yı da bonservissiz olarak kadrosuna katarak iki transferde de mutlu sona ulaşmak istiyor.
TORUNOĞULLARI'NDAN N'SAKALA İTİRAFI
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Caner'le sözleşme uzatmak istediklerini ve bu konuda sorun çıkmayacağını söyledi. Ortacizgi.com'a konuşan Torunoğulları, "N'Sakala da listemizde. Sözleşme imzalamazsa görüşebiliriz" dedi.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon defansın solunu emanet etmek istediği Caner Erkin ve N'Sakala için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girmesi
Siyah- Beyazlılar'ın işini zorlaştırıyor.
İLK HEDEFLERİ CANER
Bir sol bek transferi yapmayı planlayan F.Bahçe'de de ilk hedef Caner. Kanarya, Caner transferini bitirirse Alanyasporlu N'Sakala'dan vazgeçecek. N'Sakala iki takım için de 2. planda
KARTAL 2'DE 2 HEDEFLİYOR
Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği bu transfer savaşında Caner Erkin'le nikah tazeleyip, N'Sakala'yı da bonservissiz olarak kadrosuna katarak iki transferde de mutlu sona ulaşmak istiyor.
TORUNOĞULLARI'NDAN N'SAKALA İTİRAFI
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Caner'le sözleşme uzatmak istediklerini ve bu konuda sorun çıkmayacağını söyledi. Ortacizgi.com'a konuşan Torunoğulları, "N'Sakala da listemizde. Sözleşme imzalamazsa görüşebiliriz" dedi.