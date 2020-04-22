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    • Spor
    • 22.04.2020 Gazete
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    ve arasında sol bek savaşı! Caner ve N’Sakala yarışı kızıştı...

    , sol bek için ’i takımda tutup N’Sakala’yı da alternatif olarak kadroya katmak istiyor. de iki isim için ’la yarışıyor.

    Sol bek savaşı
    Beşiktaş ve arasında sol bek savaşı çıktı… , sözleşmesi sona erecek olan 'i takımda tutup, tecrübeli futbolcuyu 'dan Fabrico N'Sakala ile yedeklemek istiyor.

    FENERBAHÇE DE DEVREDE
    Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon defansın solunu emanet etmek istediği Caner Erkin ve N'Sakala için ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de devreye girmesi
    Siyah- Beyazlılar'ın işini zorlaştırıyor.



    İLK HEDEFLERİ CANER
    Bir sol bek i yapmayı planlayan F.Bahçe'de de ilk hedef Caner. Kanarya, Caner transferini bitirirse Alanyasporlu N'Sakala'dan vazgeçecek. N'Sakala iki takım için de 2. planda




    KARTAL 2'DE 2 HEDEFLİYOR
    Beşiktaş, Fenerbahçe ile girdiği bu transfer savaşında Caner Erkin'le nikah tazeleyip, N'Sakala'yı da bonservissiz olarak kadrosuna katarak iki transferde de mutlu sona ulaşmak istiyor.

    TORUNOĞULLARI'NDAN N'SAKALA İTİRAFI
    Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, Caner'le sözleşme uzatmak istediklerini ve bu konuda sorun çıkmayacağını söyledi. Ortacizgi.com'a konuşan Torunoğulları, "N'Sakala da listemizde. Sözleşme imzalamazsa görüşebiliriz" dedi.
    Haberler Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında sol bek savaşı! Caner ve N’Sakala yarışı kızıştı...
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